Работников метрополитена массово увольняют за поддержку Навального

Профсоюз Московского метрополитена заявил о внезапных массовых увольнениях сотрудников подземки: с начала мая работы лишились минимум 50 человек. В профсоюзе утверждают, что сокращения проходят с грубыми нарушениями. Все уволенные регистрировались на сайте в поддержку Навального, данные с которого позже утекли в сеть.

Председатель территориального профсоюза работников ГУП «Московский метрополитен» Николай Гостев подтвердил, что 12 мая в профсоюз обратились за помощью 32 человека, которые рассказали схожие истории о внезапном и немотивированном увольнении. А 13 мая с аналогичной жалобой обратились еще 18 человек.

Напомним, 23 марта Фонд борьбы с коррупцией запустил сайт free.navalny.com, где предлагали зарегистрироваться тем, кто готов выйти на уличную акцию в поддержку Алексея Навального.

16 апреля директор ФБК Иван Жданов признал, что электронные адреса людей, зарегистрировавшихся на сайте, были похищены.

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Теперь, надеюсь, понятно, почему за 22 года существования ФОРУМ.мск никогда не предлагал своим читателям регистрироваться? Нам страшно неудобно вычищать непремодерируемый мусор, но мы терпим, чтобы не попадать в такие вот ситуации. Мы знаем, в какой стране живем.

Но больше всего вопросов вызывает так называемая рабочая солидарность. Где она?!

Случись такая ситуация в Казахстане или какой-нибудь Франции - уже сегодня вся страна была бы на улице! А у нас как-то не вся...

Анатолий Баранов