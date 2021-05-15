Работников метрополитена массово увольняют за поддержку Навального

Профсоюз Московского метрополитена заявил о внезапных массовых увольнениях сотрудников подземки: с начала мая работы лишились минимум 50 человек. В профсоюзе утверждают, что сокращения проходят с грубыми нарушениями. Все уволенные регистрировались на сайте в поддержку Навального, данные с которого позже утекли в сеть.
Председатель территориального профсоюза работников ГУП «Московский метрополитен» Николай Гостев подтвердил, что 12 мая в профсоюз обратились за помощью 32 человека, которые рассказали схожие истории о внезапном и немотивированном увольнении. А 13 мая с аналогичной жалобой обратились еще 18 человек.
Напомним, 23 марта Фонд борьбы с коррупцией запустил сайт free.navalny.com, где предлагали зарегистрироваться тем, кто готов выйти на уличную акцию в поддержку Алексея Навального.
16 апреля директор ФБК Иван Жданов признал, что электронные адреса людей, зарегистрировавшихся на сайте, были похищены.
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Теперь, надеюсь, понятно, почему за 22 года существования ФОРУМ.мск никогда не предлагал своим читателям регистрироваться? Нам страшно неудобно вычищать непремодерируемый мусор, но мы терпим, чтобы не попадать в такие вот ситуации. Мы знаем, в какой стране живем.
Но больше всего вопросов вызывает так называемая рабочая солидарность. Где она?!
Случись такая ситуация в Казахстане или какой-нибудь Франции - уже сегодня вся страна была бы на улице! А у нас как-то не вся...
Анатолий Баранов
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3авидонов Никос написал 15.05.2021 02:45
Я писал свои комментарии также на новостном сайте поселка городского типа Хайшеньвэй, но там все прозрачно для ГолуБизны - иди и бери клиента.
Также там все мудираторы и редакторы скyрвленные - комментарии об упоминании Кривоногих-Кабаеве и существ из его банд-группировки сразу удаляются, а комментатор банится от четырех часов до пожизненного срока.
У меня там забанили порядка 20-и аккаунтов. И когда стало очевидно, что мне грозят принудительные штрафы через карту Мир (так как я являюсь пенсионером по старости), я перестал там строчить, так как реальность быть осужденным и платить большие штрафы стала очень перспективной.
Почему не траванули до сих пор гл.редактора данного сайта - не понять. Однозначно могу сказать, что гл.редактор является порядочным человеком так как не удаляет некоторые комментарии от которых волосы дыбом встают у правящих существ нынешнего режима.
31!JABOGTOTVOTTAKIDA!!!! написал 15.05.2021 02:41