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Московский листок

Работников метрополитена массово увольняют за поддержку Навального

Опубликовано 15.05.2021 в разделе комментариев 2

москва выборы собянин метро
Работников метрополитена массово увольняют за поддержку Навального

Профсоюз Московского метрополитена заявил о внезапных массовых увольнениях сотрудников подземки: с начала мая работы лишились минимум 50 человек. В профсоюзе утверждают, что сокращения проходят с грубыми нарушениями. Все уволенные регистрировались на сайте в поддержку Навального, данные с которого позже утекли в сеть.

Председатель территориального профсоюза работников ГУП «Московский метрополитен» Николай Гостев подтвердил, что 12 мая в профсоюз обратились за помощью 32 человека, которые рассказали схожие истории о внезапном и немотивированном увольнении. А 13 мая с аналогичной жалобой обратились еще 18 человек.

Напомним, 23 марта Фонд борьбы с коррупцией запустил сайт free.navalny.com, где предлагали зарегистрироваться тем, кто готов выйти на уличную акцию в поддержку Алексея Навального. 

16 апреля директор ФБК Иван Жданов признал, что электронные адреса людей, зарегистрировавшихся на сайте, были похищены.

***

Теперь, надеюсь, понятно, почему за 22 года существования ФОРУМ.мск никогда не предлагал своим читателям регистрироваться? Нам страшно неудобно вычищать непремодерируемый мусор, но мы терпим, чтобы не попадать в такие вот ситуации. Мы знаем, в какой стране живем.

Но больше всего вопросов вызывает так называемая рабочая солидарность. Где она?!

Случись такая ситуация в Казахстане или какой-нибудь Франции - уже сегодня вся страна была бы на улице! А у нас как-то не вся...

Анатолий Баранов



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Всего комментариев к статье: 2
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Ходят в тайгу парою педерасты старые!
3авидонов Никос написал 15.05.2021 02:45
На России это последний сайт остался где можно писать анонимно.
Я писал свои комментарии также на новостном сайте поселка городского типа Хайшеньвэй, но там все прозрачно для ГолуБизны - иди и бери клиента.
Также там все мудираторы и редакторы скyрвленные - комментарии об упоминании Кривоногих-Кабаеве и существ из его банд-группировки сразу удаляются, а комментатор банится от четырех часов до пожизненного срока.
У меня там забанили порядка 20-и аккаунтов. И когда стало очевидно, что мне грозят принудительные штрафы через карту Мир (так как я являюсь пенсионером по старости), я перестал там строчить, так как реальность быть осужденным и платить большие штрафы стала очень перспективной.
Почему не траванули до сих пор гл.редактора данного сайта - не понять. Однозначно могу сказать, что гл.редактор является порядочным человеком так как не удаляет некоторые комментарии от которых волосы дыбом встают у правящих существ нынешнего режима.
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Участь бы-дла - незавидна! Будет б-ло хс-осать! Демакратии хатели, А пришлаЕ-бнаМ-ать!
31!JABOGTOTVOTTAKIDA!!!! написал 15.05.2021 02:41
-Таки поддерживающие лживый "фбк", который создан црунями явно не для борьбы с коррупцией, а для развала РФ - или враги народа или идиоты - то таки да! Таки на-х-уя их держать под землей, где они таки и беды наделать могут - то таки их и отпустили на свободу - то таки да...
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