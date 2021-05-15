Пусть жители села дадут мне молодую девственницу в жены, и тогда я верну лог и пастбище

Приехал в село Улан, Умтылского сельского округа Карасайского района. Меня от имени жителей села Улан встретили более 50 человек, которые нуждаются в срочном вмешательстве государства в их земельные дела.

Люди не просят от государства чего-либо, они просят оставить единственный лог расположенный посредине села, который используется местными жителями для выпаса и разведения собственного скота.

Лог используется жителями не только для выпаса скота, территория лога превратилась в место постоянных прогулок, детских игр, мероприятий.

В праздничных гуляниях лог используется для различных традиционных скачек, көкпар, народных гуляний.

И вот, представьте, они теряют это все! Как я отметил, выпас скота для местного населения это основной источник существования.

Каждая семья содержит пару коров, 5-10 баранов, 1-2 кобылы. Полученное молоко и собственную молочную продукцию (айран, творог,кумыс) жители села реализуют в городе.

Вот так протекала жизнь простого жителя села Улан Карасайского района, пока не объявился хозяин этих земель и не нарушил тишину в этих краях.

А хозяин этого лога, оказался современным латифундистом, земельным олигархом, монополистом, прибравшим к рукам практически огромные площади земель в окрестностях села Улан и всего Умтылского сельского округа.

База данных АИС ГЗК то и дело, подсказывает, какие огромные площади земель «отошли» этому латифундисту. И что обидное, этот человек, оказавшийся хозяином лога, решил вспахать всю эту землю, тем самым, обрёк местных жителей на утрату пастбища и лишение людей источника существования.

А началось с того, что огромный лог расположенный вдоль русла реки Каскеленка с прекрасным травяным покровом идеально предназначенный для выпаса сельскохозяйственного скота, в 2020 году какие-то посредники стали продавать под садоводство.

Жители задались вопросом, как? Кто? В ходе изучения мной материалов, выясняется следующее, в 2014 году ТОО «Каскеленское опытное хозяйство» продает свой земельный участок площадью 113,307 га и кадастровым номером: 03-047-089-368 этому местному олигарху, и в 2014 году им огромная территория в 113 гектаров сегментируется на 6 участков с целевым назначением «для ведение товарного сельского хозяйства» (с присвоением кадастровых номеров: 03-047-089-1204, 03-047-089 -1205; 03-047-089-1206; 03-047-089-1207; 03-047-089-1208; 03-047-089-1209).

Собственно, сам лог оказался на двух земельных участках с кадастровыми номерами: 03-047-089-1208; 03-047-089-1209.

Остальные сельскохозяйственные участки практически превратились в поселения, к ним подведены инженерные сети (свет и газ), построена школа.

Помимо вышеуказанных земель, местному олигарху принадлежат ещё 4 земельных участков (кадастровые номеры земельных участков: 03-047-637-406, 03-047-637-410, 03-047-637-412, 03-047-637-421), которые были предоставлены Акиматом Карасайского района для ведения личного подсобного хозяйства (ЛПХ), в качестве приусадебного надела без утверждения Генерального плана и ПДП села Улан.

И что важно, указанные земельные участки также расположены, на северном ответвлении указанного лога.

И все, наверное, помнят трагическую гибель 6-летнего мальчика месячной давности, который упал в заполненный водой котлован под рыбное хозяйство.

Эта трагедия случилась на одном из вышеперечисленного латифундиста земельных участков.

К сожалению, досудебное уголовное расследование так и не было начато. Ну, этот факт я привожу к слову.

Мы выясняем другие любопытные детали отчуждения земель, занятый этим логом :

Во-первых, лог расположенный территориально внутри села Улан, расположен за пределами населенного пункта. Странно, сам лог расположен внутри села, а в черту населённого пункта — села Улан, не вошёл. Это возможно?

Не менее странно и то, что на данную территорию генплан села не разработан.

Во-вторых, если генплан не разработан, то как КГУ «Отделом архитектуры и градостроительства Карасайского района» были выданы исходные материалы: АПЗ, согласован эскизный проект на строительство жилых домов? Или в Карасайском районе АПЗ на строительство выдают без Генплана?

В-третьих, отчуждение вышеуказанных земель вышеуказанной персоне было осуществлено на водоохранной полосе и зоне реки Каскеленка, без соответствующего согласования Балхаш-Алакольской бассейновой инспекции (БАБИ).

Полагаю, предоставление земельного участка и согласование землеустроительного проекта происходило без согласования БАБИ, и либо без его участия.

Но факт есть факт, основная территория лога, была разделена на 6 земельных участков с целевым назначением «для товарного сельского хозяйства» осталась в руках местного земельного монополиста, олигарха, который решил вспахать все эти земли.

Жителям села латифундист запретил пасти и выгуливать скот, животных разгоняют силой, и он планирует полностью вспахать это пастбищное угодие.

После шума, поднятого жителями, этот блатной, намеренно пустил тракторы для вспашки. Вроде, шумом удалось остановить! Но, ситуация идет к эскалации.

К чему это может привести, сложно предугадать!

Уж больно, огромное значение имеет этот лог для местных жителей.

Тем более, территория лога практически является обводненным пастбищем, где есть свои источники воды (река Каскеленка), способный обеспечить водой надлежащего качества соответствующее поголовье скота принадлежащий местному населению.

Но у меня и здесь возникают вопросы.

Мы в 2018 году внесли соответствующие поправки в редакцию статьи 84 земельного кодекса и нужду людей в землях для выпаса скота и в пастбищах дополнительно внесли в перечень исключительных случаев по изъятию земельных участков для государственных нужд.

Мы понимаем, что есть явные признаки предоставления вышеуказанных земель с нарушением закона. И во избежание социальной эскалации районный акимат обязан был принудительно изъять указанные земельные участки в логу (используемый местным населением для выпаса скота) для государственных нужд.

Вроде, правовой механизм возврата земель в госсобственность дали и местные власти в интересах сельского населения должны были изыскать бюджетные средства на принудительное отчуждение и изъятие.

Могли бы предоставить олигарху равноценную землю. Вариантов много!

Почему этого чиновниками не было сделано?!

Чиновники акимата Карасайского района лоббировали интересы этого латифундиста?

И ещё, указанная земля занята естественными пастбищами и даже если целевой режим обязывает его вспахивать землю и использовать под пашню, то законно ли превращать пастбища в пашню?

Не было перевода сельскохозяйственных угодий из одного вида в другой! При этом, все без исключения: должностные лица сельского и районного акиматов, отдела земельных отношений, НАО и областного управления по контролю за использованием и охраной земель знают, что земли, занятые логом никогда не использовались под пашню, и по своей природно-хозяйственной характеристике сельхозугодия являются обводненным пастбищем.

Как вообще проводили зонирование этих земель? Как придали целевое назначение «для товарного сельского хозяйства» на вышеуказанные земельные участки, которые испокон веков используются как обводненные пастбища и под выпас сельскохозяйственного скота местным населением.

А пока мы тут с вами обсуждаем, законность предоставления указанных земель, между жителями и представителями этого олигарха, латифундиста вспыхивают новые очаги столкновений.

Что интересно, в ходе столкновения между жителями села, хозяйн лога показал себя весьма дерзко, местных жителей не считал за людей, по словам жителей села грозился скупить земли вместе с людьми, при каждом удобном случае называл фамилии своего Карасайского протеже, благодаря которому ему наплевать на людей и законы страны.

Даже, издевательски пальнул в адрес жителей села предложение выдать ваших дочерей молодых девственниц ему в жены, и он вернет лог и пастбище жителям села!

Однозначно, если бы у нас были сильные законы и честные, добросовестные чиновники, то никому бы не было позволено так вести себя с простыми гражданами.

Это оценка и диагноз всей контрольной и надзорной системе, всей действующей власти в стране!

В стране есть добросовестные чиновники, будем с ними работать. Будем копаться в деталях предоставления указанных земельных участков и предавать общественной огласке.

Направляю соответствующие материалы в Агентство по противодействию коррупции и Управление по контролю в области использования и охраны земель. Без соответствующей проверки тут не обойтись! Всё только начинается…