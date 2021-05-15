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Московский листок

К дню столетия компартии высадиться на Марсе!

Опубликовано 15.05.2021 в разделе комментариев 0

космос китай рогозин марс
К дню столетия компартии высадиться на Марсе!

"В столетие Коммунистической партии Китая миссия "Тяньвэнь-1" успешно села на Марс, от имени ЦК КПК, Госсовета и Центрального военного совета КНР горячо поздравляю вас", - говорится в телеграмме, цитаты из которой приводит агентство "Синьхуа".

11 февраля 2021 года китайская миссия вышла на орбиту Марса, а сейчас отделился спускаемый аппарат с марсоходом на борту, и сел на поверхность планеты.

Китайская программа исследования Марса стартовала в 2009 году в сотрудничестве с Россией. Однако, после неудачного запуска в 2012 году аппарата «Фобос-Грунт», который должен был попутно доставить к Марсу китайский орбитальный аппарат «Инхо-1», Китай пересмотрел марсианскую программу и теперь действует как-то сам.

У нас часто критикуют советскую привычку совершать подвиги к какой-нибудь памятной дате. А мне нравится… А что? К дню столетия компартии высадиться на Марсе!

Зато у нас и столетие Великой революции никак не отметили, если не считать пожар, уничтоживший исторический центр Ростова-на-Дону – наверно, из космоса было видно.

И столетие Ленина, основателя нашего государства, пропустили. Хотя началась пандемия Ковид-19 – тоже можно сказать всемирно-историческое событие. Ну и «посадка» Навального в колонию города Покров, конечно…

Сейчас грядет столетие СССР – даже боюсь подумать, что может быть.

А.Б.



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