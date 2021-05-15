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Московский листок

Обстрелы Израиля потрясли мир, а на Донбассе не очень

Опубликовано 15.05.2021 в разделе комментариев 0

война взрыв
Обстрелы Израиля потрясли мир, а на Донбассе не очень

В Израиле мощный взрыв произошёл в порту города Ашдод,  после чего возник пожар. Причиной стало попадание ракеты, выпущенной боевиками ХАМАС, в топливный резервуар. Информации о жертвах и пострадавших не поступало.

В армии обороны Израиля пообещали, что данный эпизод «не останется без ответа».

На Донбассе прилет снаряда в жилой дом. В результате обстрела повреждено остекление, жертв пока тоже нет, но обстрел продолжается.

Согласно полученной предварительной информации, дом, который пострадал в результате обстрела посёлка в районе шахты Трудовская, расположен по адресу улица Самарская, 8.

Трудовские 7-я в 5:30 был обстрел. Есть попадания в дом по ул. Колбина.

Местные жители просят армию обороны Израиля также обратить внимание на это событие, больше просить некого.

PS. Действительно, просить некого - не шутка.

Россия устами президента Путина окончательно открестилась от Донбасса - это-де внутриукраинский конфликт, гражданская война. а Россия ни при чем, просто рядом постояла.

Руководство России не планирует присоединить Донбасс, а почему?

Президент Зеленский начал очень резво исполнять главный пункт своей предвыборной программы - прекратить войну. Действительно, прекратил на некоторое время обстрелы, но потом, как видим, передумал. И сегодня его воинственная риторика мало отличается от слов его предшественника Порошенко.

Анатолий Баранов: Примерно 13 Чернобылей на территории одного из самых густонаселенных регионов Украины?

И что делать людям, оказавшимся между?

А.Б.



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