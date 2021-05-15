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Московский листок

О том, почему патриот не может быть против грабежа России

Опубликовано 15.05.2021 автором Дмитрий Якушев в разделе комментариев 0

путин экономика росстат минэкономики
О том, почему патриот не может быть против грабежа России

Немного цифр для патриотов, охранителей и прочих сторонников суверенитета и власти. Премьер Мишустин, выступая в Думе сообщил, что российские компании в 2019 году вывели за рубеж 4,3 трлн. рублей. Здесь дивиденды и всё остальное. По курсу 2019 года это что-то в районе 65 млрд. долларов. Чтобы легче было понять, сколько это сравним с расходами бюджета в том же 2019 году. Итак, национальная оборона, т.е. армия, танки и самолеты, поднятие с колен, зарплаты военнослужащих - 2,9 трлн. рублей, почти на полтора триллиона меньше. Здравоохранение – 653 млрд., образование – 829млрд.. Таким образом, на здравоохранение и образование вместе примерно 1.5 трлн., т.е. почти в 3 раза (!!!) меньше, чем господа выводят из России доходов. Ну, и так далее. Весь государственный бюджет в 2019 году составлял 18трлн. 

И это делают не иностранные агенты, а российские компании. Впрочем, они же иностранные и международные, потому что все имеют зарегистрированные в России юрлица. И разве вы слышали, чтобы в Думе, правительстве, средствах пропаганды требовали остановить этот грабеж, принимали бы какие-то законы по этому поводу, хотя именно этот грабеж является причиной нищеты, ужасных дорог, массовых суицидов (Россия занимает здесь первое или второе место в мире), стрельбы в школах и так далее. Нет, у них всегда виноват только интернет и Навальный.

 

Этим грабежом, кстати, объясняется и отсутствие реальных санкций против режима. И этот грабеж никто не будет останавливать, потому что любое движение в этом направлении сразу же обрушит рынок акции, а значит обесценит инвестиционные портфели членов правительства, депутатов, миллиардеров из ФСБ и персонально семьи Патрушева. «Новое дворянство» из ФСБ живет с этого грабежа страны, а без него оно обеднеет и погибнет, а с ним, как известно, погибнет и Россия. Можно сказать, что грабеж России есть условие её существования. А, как иначе? Россия нужна пока её можно грабить, а раз нужна, то и жива. Патриот России не может выступать против грабежа страны корпорациями.

 

Правда, надо признать, что председатель Госдумы Володин, получивший недавно палкой по голове от старой бабки, все-таки пытался сотрясать воздух.

 

«Что касается вывода средств - они огромны. Но эти ресурсы могут оставаться в стране. Поэтому мы иногда вот так долго говорим - может, они (правительство - прим. ред.) все-таки начнут искать эти средства и предлагать решения, которые сохранят нам эти средства в стране. Давайте тоже исходить из того, что люди ждут этих решений. Президент нам поручил. А у нас постоянно отговорки, и мы убеждаем, фактически, себя. А все зависит от нас», - цитирует Володина «Интерфакс».

 

Впрочем, этим сотрясанием всё и ограничится, потому что прекращение грабежа страны называется революцией, от которой нас охраняет в том числе и Государственная Дума во главе с Володиным.



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