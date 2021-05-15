"А что?" Новости: Турецкие коммунисты за нас, а мы против них 1 Председатель КНР Си Цзиньпин поздравил представителей аэрокосмической отрасли Китая с успешной посадкой на Марс. 2 Правительство Российской Федерации официально утвердило перечень зарубежных стран, признанных недружественными государствами. 3 Работников метрополитена массово увольняют за поддержку Навального 4 Денег нет? На реновацию — триллионы 5 Хуснуллину официально ответили, что слияние ЕАО с Хабаровским краем — не его ума дело 6 Мессенджер WhatsApp начинает ограничивать функции, в том числе звонки и сообщения,



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