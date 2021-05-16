"А" упало, "Б" пропало... с Государственной думы

Буква "А", упавшая с фасада здания Государственной думы на Охотном ряду, будет возвращена на место. Об этом ТАСС сообщила в субботу пресс-секретарь управляющего делами президента РФ Елена Крылова.

Буква "Б" вроде бы в словах "Государственная дума" не встречается, но зато в самой думе... Ну, в общем, самая популярная буковка. Сплошное "Б".

Я вот думаю, как же надо укрепить буквы на фасаде, чтоб они от ветра падали, даже сильного? Все ж не ураган был, а так, сильный ветер просто. Парусность у букв не сравнить, допустим, с биллбордами или витринами. А свалилась именно буква, причем именно с парламента.

Надпись появилась в 1994-м году, когда после расстрела Верховного совета деятельность парламента решено было перенести в здание бывшего Госплана СССР. Вот тогда турецкие строители и украсили фасад надписью. Да-да, наши Спецстрой и прочие к капитальному ремонту здания допущены не были, весь "золотой" подряд достался туркам. Как и подряд на Дом советов, нынешний Дом правительства - да плевать, что объект режимный, а строители из старейшего члена НАТО - в то время о секретности не думали, все нараспашку...

Я б упавшую буковку проверил - может, ее специально так закрепили? Выйдет, скажем, Володин или Жириновский, а ему по балде - хрясь! И обезглавили страну, буквально.

А.Б.