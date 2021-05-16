"А что?" Новости: Выплыла история с фальсификациями на выборах 2003 года

Новости от продюсерского центра Александра Викторовича Краснова . Ведущий Анатолий Баранов.

1 "А" упало, "Б" пропало... с Государственной думы

Буква "А", упавшая с фасада здания Государственной думы на Охотном ряду, будет возвращена на место. Об этом ТАСС сообщила в субботу пресс-секретарь управляющего делами президента РФ Елена Крылова – Хм! Зачем управделами пресс-секретарь вообще? Сам уже двух слов связать не может?

Буква "Б" вроде бы в словах "Государственная дума" не встречается, но зато в самой думе... Ну, в общем, самая популярная буковка. Сплошное "Б".

Я вот думаю, как же надо укрепить буквы на фасаде, чтоб они от ветра падали, даже сильного? Все ж не ураган был, а так, сильный ветер просто. Парусность у букв не сравнить, допустим, с биллбордами или витринами. А свалилась именно буква, причем именно с парламента.

Надпись появилась в 1994-м году, когда после расстрела Верховного совета деятельность парламента решено было перенести в здание бывшего Госплана СССР. Вот тогда турецкие строители и украсили фасад надписью. Да-да, наши Спецстрой и прочие к капитальному ремонту здания допущены не были, весь "золотой" подряд достался туркам. Как и подряд на Дом советов, нынешний Дом правительства - да плевать, что объект режимный, а строители из старейшего члена НАТО - в то время о секретности не думали, все нараспашку...

Я б упавшую буковку проверил - может, ее специально так закрепили? Выйдет, скажем, Володин или Жириновский, а ему по балде - хрясь! И обезглавили страну, буквально. А что?

2 Чубайс заявил, что людям в СССР приходилось жить в "омерзительной" лжи.

По его словам, за это он и ненавидит советскую власть. А в пример привел… "Пионерскую зорьку".

Чем ему так программа для детей не угодила?

Может, еще октябрятской звездочкой укололся – и теперь такой… А что?

Хотя доля правды в его словах есть – мне лет уж 35 назад пришлось познакомиться с обладательницей великолепного голоса, который и произносил: "В эфире – пионерская зорька!"

Голос был потрясающий!

А сама его обладательница была сильно спившейся, немолодой и совсем не "пионерской". Да еще супруг, известный советский поэт, по пьянке сломал ей челюсть, и она плохо срослась… В общем, зрелище… А голос звучал и звучал, и был навсегда великолепным.

Время никого не щадит, вот и "молодой реформатор" Чубайс в пионерское детство впадает. Советская власть его пионерским галстуком давила…

3 Вацап пока отключать не будут

Ограничение работы мессенджера WhatsApp в России после вступления в силу его новой политики конфиденциальности не обсуждается, но эти изменения требуют анализа Роскомнадзора с точки зрения нарушения прав россиян. Об этом в субботу заявил ТАСС глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

При этом депутат признал наличие технических возможностей для блокировки WhatsApp. "Но сегодня это не обсуждается. И завтра не обсуждается", - сказал Хинштейн.

Ну, раз техническая возможность имеется, то, наверно, когда-то все же обсуждалось.

Хотя выглядело бы все очень по-нашему: "В целях защиты прав потребителей отключить сервис вообще". А что?

4 Мэр Собянин рассказал, как изменилась Москва за 30 лет

Мэр Москвы Собянин сообщил, что "москвичей стало, начиная с 90-го года, почти на 2 миллиона больше".

При этом столица обычно демонстрирует отрицательную рождаемость, и нулевой баланс, когда число родившихся равно числу умерших, идет за достижение.

То есть "понаехали", как и сам мэр Собянин, и вся его команда, кроме одного вице-премьера. 30 лет назад никого из них тут и близко не было. И вот они нам рассказывают, как оно у нас было 30 лет назад…

Метро сейчас и правда хорошо строят, быстро. Как и новые "человейники" везде, где можно и нельзя – там и кучкуется в основном прирост населения.

При этом число производственных предприятий в столице резко сократилось – даже на месте знаменитого ЗИЛа теперь жилой комплекс "ЗИЛ-Арт", на месте авиационных производств на Ходынке – тоже жилье, на месте аэродрома в Тушино – опять жилые дома.

А чем все эти миллионы будут зарабатывать себе на хлеб? Оказывать друг другу услуги?

Ну что ж, тротуары теперь строят хорошие, широкие, "ночным бабочкам" и наркодилерам есть, где разместиться в массовом порядке. А что?

А лучшим из них найдутся места в структуре городского управления…

5 Продолжаются увольнения на метрополитене

Сейчас называют уже до сотни незаконно уволенных сотрудников, в свое время регистрировавшихся на сайте в поддержку Навального.

Политический аналитик Дмитрий Якушев пишет: "В московском метро разгромлена сеть либералов, сторонников Навального. В настоящий момент из подземки уволено уже более ста либералов, занимавших посты машинистов, дежурных по станциям, работников по обслуживанию эскалаторов и другие. Прошедшая чистка подземного пространства является очередной победой патриотических сил России и стоящих на страже Родины спецслужб".

6 Депутат думы Артемовского округа Свердловской области Геннадий Виноградов и его сын арестованы по обвинению в убийстве,

совершенном в 2003 году.

Тринадцатого мая следователи СК РФ задержали депутата и его сына, им предъявлены обвинения в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство"). В отношении обвиняемых Березовский районный суд избрал меру пресечения, в соответствии с которой ближайшие два месяца семья проведет под стражей.

Ну что ж, депутаты тоже люди. А что?

Однако срок… Почти 20 лет прошло. Как с Фургалом прямо.

Секретарь Свердловского отделения «Единой России» Виктор Шептий сообщил журналистам, что членство Виноградова в партии приостановлено: «Наша позиция в таких случаях принципиальная: членство в партии приостановлено до решения суда».

Раньше принципиальной называлась позиция "Своих не сдаем!" Но времена поменялись, видимо…

7 Избирком возмущен – наблюдатели требуют опломбировать урны

Избирательная комиссия Саратовской области опубликовала на своей странице в Instagram заявление с критикой наблюдателей на выборах и членов УИК, работающих в эти дни на довыборах в облдуму.

«С избирательных участков города Саратова поступает информация о том, что члены комиссий с правом совещательного голоса и наблюдатели одной из политических партий массово обращаются к председателям участковых избирательных комиссий с требованием совершения действий, не предусмотренных законом, а именно — требуют опломбировать стационарные и переносные ящики для голосования, а также сейфы, находящиеся на избирательных участках, индикаторными пломбами".

Действительно, куда катится мир?

Руководитель Избирательной комиссии Саратовской области Ирина Романова, видимо, в знак протеста, сама опустила бюллетень в неправильно опломбированную урну.

Камера запечатлела, как Романова опускает свой бюллетень, а урна опечатана с нарушением правил: основная крышка оклеена листками УИК с печатями, но съемная рамка с прорезью для бюллетеня не опечатана ничем. Отсутствие пломбы позволяет открутить болты, снять такую рамку и делать с бюллетенями что хочешь.

8 Выплыла история с фальсификациями на выборах 2003 года

Какой-то богатый на криминал год выдался этот 2003-й…

Ростовский журналист Игорь Хорошилов, которого сейчас держат под следствием, со ссылкой на еще более известного ростовского журналиста Сергея Резника, уже отсидевшего два срока за свободу слова, и находящегося сейчас в вынужденной эмиграции:

"Когда жена мэра Ростова (Чернышева), завхоз администрации области Зоя Степанова "победила" на выборах Николая Коломейцева (а за него в 450-тысячном округе всегда голосовало 130 тысяч, и таких депутатов в Госдуме было всего пять человек), система ГАС зависала на 10 мин. После этих 10 мин Зоя Степанова начала "побеждать".

Позднее, в областном суде, судья Охнянская удовлетворила ходатайство адвоката Дмитрия Аграновского о вскрытии пачек бюллетеней. Нашли пачки бюллетеней, выпущенных незарегистрированным тиражом (доптираж). После чего судье Охнянской к зданию суда привезли ее сына в наручниках. В автомобиле спецсубъекта (судьи) ППСники нашли у ее сына наркотики...

На этом справедливое рассмотрение дела о фальсификациях на выборах 2003 года в РО закончилось".

Так вышло, что почти все фигуранты этой истории мне знакомы. Есть у кого прояснить.

Вот что сообщил адвокат Аграновский:

- Достоверно знаю только про мою часть. А кого куда привезли - не знаю. Только слухи.

А я там нашёл бюллетени с отличающимся цветом защитной сетки. Это тоже самое, что деньги отличающиеся по цвету.

Про судью и ее сына не знаю. Но был скандал и процесс свернули.

- Как свернули?

- Очень быстро закончили, прямо скрутили руки.

В пачках примерно треть бюллетеней было с отличающимися цветом. Фальшивых проще говоря.

То есть депутат с примерно третью фальшивых бюллетеней спокойно отработала в думе, той, 2003 года. И сколько таких еще было? Не для нее же одной изготавливались бюллетени с другим цветом защитной сетки…

Ну а насчет сына судьи с подброшенными наркотиками – извините, история еще ждет своего продолжения.

И небольшой анонс

На "Московской трибуне" появилась беседа Александра Краснова с осужденным недавно депутатом Мосгордумы Олегом Шереметьевым: где друзья и где враги, и как быстро все перекрашиваются.

Рекомендуем к просмотру.