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Московский листок

Анатолий Баранов: А у нас чубайсы и государство приватизировали

Опубликовано 16.05.2021 в разделе комментариев 0

путин революция народ
Анатолий Баранов: А у нас чубайсы и государство приватизировали

Дал комментарий "Свободной прессе".

Советская власть была «омерзительной ложью», заявил в интервью «Коммерсанту» спецпредставитель президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс. 

«Утром включаешь радио и слышишь радостный голос: «Здравствуйте, ребята. «Пионерская зорька» … это вот омерзительная ложь с первого до последнего слова … и все прекрасно понимают, что это вранье», — рассказал он.

По мнению главного редактора портала ФОРУМ. мск Анатолия Баранова, Чубайс говорит не о лжи, а о фальши.

— Но, конечно, если сравнить то, что он говорил раньше и что делал потом, аналогия не в его пользу. Начнем с того, что по тогдашнему закону приватизация должна быть именной, а провели ваучерную, обезличенную. То есть по закону приватизация «по Чубайсу» была целиком незаконной. И так далее.

Как понимать это заявление? Не первый раз наши либералы в последнее время пытаются укусить советскую власть. В чем цель?

— Ну надо же себя с кем-то сопоставлять. Вот, мол, мы вас вывели из кошмара в просто ужас. Но о советской власти многие ещё помнят, они рано начали. Сравнивали бы себя сразу с Гитлером. Сравнение получилось бы поприятней.

Может, советская власть и впрямь в чем-то ошиблась, раз при ней появились такие, как Чубайс?

—  Советская власть не готовилась быть вечной, её задачей было привести нас к бесклассовому обществу без эксплуатации, где вообще нет нужды в государстве. И у советской власти были три задачи: индустриализация, коллективизация и культурная революция, воспитание нового человека. И если первые две задачи были выполнены, то третья провалилась — именно маркером этой неудачи и стали чубайсы вместо хороших советских людей.

Чубайс также сравнивает ситуацию с Китаем. Почему у них компартия смогла удержаться у власти, а у нас нет?

— Мы были первыми, а Китай и остальные строили новое общество с учётом наших ошибок. В развале социализма мы тоже были первыми. Китай учел наши ошибки и сохранился.

В Китае тоже есть свои чубайсы, но государство держит их под контролем. А у нас чубайсы и государство приватизировали.

Как долго, по-вашему, чубайсы еще будут определять политику в нашей стране? Что нужно, чтобы они исчезли?

— Долго могут определять политику. А чтобы исчезли — нужна новая революция. Не обязательно матрос с наганом — речь о коренным переломе в жизни общества.



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