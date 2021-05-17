Израильская журналистка и режиссёр Ванесса Лапа позиционирует своё кино как историческую документалистику. Семь лет назад она выпускала фильм «Самый порядочный», сделанный по итогам изучения частной переписки Генриха Гиммлера.

Новая лента Лапы с манипулятивным названием «Шпеер едет в Голливуд» (ни в каком Голливуде любимчик Гитлера Альберт Шпеер, конечно, отродясь не бывал, а просто речь в фильме идёт о несостоявшейся экранизации его мемуаров) продолжает линию срыва покровов с подлинного лица и роли нацистских преступников - казалось бы, история давно расставила точки над «и», но ведь действительно, кто-то из них получил меньше, чем заслуживал, кто-то вообще ушёл от наказания, а кто-то, как Шпеер, удачно монетизировал свою биографию и остаток жизни сладко ел, крепко спал и умер в объятиях молодой любовницы в люксовом отеле.



На первый взгляд, Лапа скрупулёзно подходит к источникам - фильм получился благодаря фундаментальной работе с архивами, разбросанными по всему миру, обильно проиллюстрирован кадрами Нюрнбергского процесса, на котором хитрюге-Шпееру удалось максимально выкрутиться и обелить себя - получить вместо виселицы 20 лет заключения с его-то послужным списком, считай, всё равно что добиться оправдательного приговора. Документальные кадры Нюрнбергского трибунала все мы видели неоднократно, но Лапа поворачивает линию героя под интересным углом, по сути сводя всю историю к заочному «состязанию» Шпеера и Заукеля, кому удастся спихнуть вину на другого: из-за цейтнота и невозможности исследовать все доказательства трибунал опирался на чистосердечные признания самих обвиняемых, и если Шпеер говорил о коллективной вине нацистского руководства и врал, что о зверствах гитлеризма ему ничего не было известно, то Заукель, необразованная деревенщина и сапог, фактически взял всю вину за создание лагерей смерти и использование труда 12 миллионов рабов на себя. Лапа акцентирует наше внимание на реакцию Шпеера на вынесенный ему приговор - не просто вздох облегчения, но и победоносный взгляд, исполненный горделивого превосходства, на Заукеля, которого вздёрнут.



Работу Лапы жёстко критикуют за маниакально подробный, доказательный рассказ об истинной роли Шпеера, лично ответственного за создание не только системы эксплуатации рабского труда, но и грандиозной машины умерщвления, - мол, всё это давно известно и ничего нового к теме не добавляет. Я к этому хору критиков присоединяться не буду - на мой взгляд, переборщить в такой теме нельзя, а чем больше разоблачений нацизма увидит свет, тем лучше. Настораживает другое.



Основная сюжетная линия - нереализованная идея Шпеера экранизировать свои мемуары «Третий Рейх изнутри», к которой он привлёк сценариста Эндрю Биркина, уверив его в том, что Уорнер Бразерс и Парамаунт уже дерутся за честь такой экранизации. В 1971 году Биркин, протеже Стенли Кубрика, жил на вилле Шпеера в Гейдельберге, за обсуждением сценария они записали 45 часов бесед. Ванесса Лапа показывает нам поцарапанные, зернистые плёнки этих разговоров, на которых и пожилой красавчик Шпеер, и 25-летний Биркин угадываются не без труда. Но вопросы вызывает не изображение, а озвучка - мы слышим не оригинальные голоса, а диалоги, зачитанные актёрами, что сразу порождает сомнения: сохранились ли вообще оригинальные записи разговора? Воспроизведение реальных ли диалогов мы слышим или плоды режиссёрской фантазии? Правомерно ли, провозглашая приверженность максимальной документальной подлинности, идти на такую «адаптацию» материала для удобства зрительского восприятия?



Помимо деталей будущего блокбастера, бывший высокопоставленный нацист и его собеседник, изначально сомневавшийся в допустимости вообще такого проекта с точки зрения норм человеческой морали, обсуждали тему ответственности за преступления - с присущим ему цинизмом Шпеер приводит в своё оправдание цитаты из Вольтера, Гёте и даже Андре Мальро («Рыба не видит дальше стенки аквариума» - о своем якобы неведении), мол, не убийца я, а просто эффективный менеджер: «Я, как в софокловском «Царе Эдипе», не знал, что совершаю преступления». В то же время, вполне понимая ничтожность такой позиции, высказывает Биркину пожелание - «Нужна картина, а не фотография», другими словами, не историческая правда, а парадный портрет в интересах заказчика. Другая загвоздка - закадровый рассказ о том, что Биркин уговаривал стать режиссёром картины оскароносного Кэрола Рида, но тот мялся и уходил в отказ (мол, а не планируете ли вы чёрного кобеля отмыть добела?), но никаких документальных подтверждений таких переговоров режиссёр Лапа не представляет, предлагая поверить ей на слово по умолчанию. А вот якобы достоверный диалог Биркина и Шпеера об отказе «Парамаунта» от съёмок Лапа подаёт как документальный (Биркин: «Парамаунт» и его еврейская бригада отказалась, обвиняют вас в обелении себя» - Шпеер: «Это их восприятие и их проблемы. Я всегда смогу сказать, что это художественное кино»).



Можно долго рассуждать о правдоподобии таких диалогов и об уместности подшучивания еврея Биркина над еврейством работающих на студии «Парамаунт», а можно просто провести фактчекинг и узнать, что никаких переговоров с Кэролом Ридом не велось, а велись они с Коста-Гаврасом, к тому времени уже получившим мировую известность.



Более того, дотошный киновед Михаил Трофименков раскопал прошлогоднюю возмущённую статью самого Биркина на одном из маргинальных троцкистских сайтов, где тот опровергает все включённые в фильм его «диалоги» со Шпеером от начала и до конца - кассеты давно размагнитились, и о чём они там реально беседовали, никакая Лапа знать не может. Вместо документального диалога мы имеем дело с фантазиями о том, каким он мог быть.



Таким образом, провозглашённый Лапой принцип достоверности и пунктуального следования фактам не соблюдён ей самой же, и для ревнителей исторической документалистики это имеет решающее значение. Но для абсолютного большинства зрителей, которых волнует не заработанные Шпеером миллионы долларов от издания книг и не его несостоявшаяся голливудская слава, а его роль в судьбе Европы прошлого столетия, картина Ванессы Лапы «Шпеер едет в Голливуд» - ещё одна яркая и жуткая иллюстрация истории нацизма и его последствий.