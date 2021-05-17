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Московский листок

У Алчевска два варианта - рабочая власть или бандитское разграбление

Опубликовано 17.05.2021 автором Азат Абдулатипов в разделе комментариев 0

рабочие капитализм
У Алчевска два варианта - рабочая власть или бандитское разграбление

Уже месяц на градообразующем предприятии Алчевска, что в ЛНР, Алчевском металлургическом комбинате, идёт забастовка. Ну не согласны рабочие работать за так – им и за январь заплатили 29% зарплаты, и то только в конце апреля. И вот недавно представители компании Внешторгсервис, управляющей комбинатом, пошли уговаривать рабочих доменного задувать домны – крупный заказ поступил на трубную сталь, пора. Обещали 15 мая начать перечислять задолженность по зарплате. Ну и не выполнили обещаний.

Рабочие продолжают забастовку. У них и так зарплаты по 10-12 тысяч рублей, а их ещё и не платят.

Низкие зарплаты в ЛНР – главная причина высокой прибыльности Внешторгсервиса. Компания комбинатом не владеет, а лишь управляет, а так-то он национализирован ЛНР. Но национализация сама по себе не обеспечит социальной стабильности без реального участия трудового коллектива в управлении. Рабочие должны иметь возможность сами выбирать директора, в любой момент его снимать решением общего собрания, и вместо прибылей для олигархов обеспечить нормальную зарплату всему коллективу. В России представители аналогичных профессий получают по 30-40 тысяч. Почему бы и луганским столько не получать? И сразу украинцы, глядя на такой расклад, сами захотят жить при рабочей власти, выгонят пинками своё правительство и попросят объединения.

А иначе в обеих непризнанных республиках будет продолжаться как сейчас, пока всё не рухнет, будучи разграблено подчистую. Национализированное предприятие передано в управление эффективным мошенникам, которые выводят продукцию через несколько российских фирм и экономят на зарплате. Работают как “эффективные менеджеры”. И вроде на Украине почти то же самое. Но если так продолжаться будет, то ни ДНР, ни ЛНР для своего населения не будут сколько нибудь лучше Украины. А значит, не за что им будет отстаивать свою независимость. Не за что.

 



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