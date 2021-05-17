Давным-давно был популярен анекдот. Учёные проводили эксперимент: в пустой комнате у одной стены ставили стремянку, а у другой под потолок сначала вешали гроздь бананов. Запускали обезьяну и она, увидев бананы, начинала прыгать, но допрыгнуть не могла. Ей говорили: «Думай, Чичи, думай!». И обезьяна, подумав, подтаскивала лестницу, забиралась по ней и доставала бананы. Затем под потолок вешали бутылку водки и запускали алкаша. Он начинает прыгать и прыгать, но до бутылки не допрыгивает. Ему говорят: «Думай, Сеня, думай!». А алкаш огрызается: «Чё тут думать? Прыгать надо!».

Я всеми силами хочу помочь сторонникам Навального, поскольку (повторяю специально эксклюзивно для дебилов) именно у Навального наибольшее количество сторонников, а помогать надо в первую очередь сильнейшим, особенно тем, кого Кремль боится – надо бить в уязвимую точку фашистов Кремля. А Кремль Навального и его сторонников реально боится - об этом говорит не только судьба Навального и его организаций, но и то, что артисты в роли путина боятся произносить его фамилию. Ведь если народ от них – от путиных - узнает, что путин считает главным врагом человека по фамилии «Навальный», то число сторонников Навального немедленно на порядок возрастёт. Это понятно.

Но как Навальному и его сторонникам помочь, если связь с ними невозможна? Они ведь не дают адресов и не назначают встреч, они только сообщают, куда надо слать им деньги.

Как говорится, спасибо и за то, что хоть есть куда деньги слать, но хотелось бы иметь и обратную связь. Политическая организация предусматривает хоть какое-то коллективное формирование мнений, а не только ритуальное целование единственного вождя воздушным поцелуем и только в анус.

М-да…

Тем не менее, помогать надо. Вот получаю письмо от «Команды Навального» и качестве помощи Навальному доношу это письмо до вас.

«Привет, друзья!

Мы продолжаем рассказывать вам о кампании Олега Степанова — независимого кандидата в Госдуму.

Привет, это Олег Степанов, бывший координатор московского штаба Навального.

11 мая я объявил о выдвижении в Государственную думу, и мой штаб начал кампанию. Для победы над единороссом нам необходимо собрать 80 000 контактов наших сторонников, проживающих в 201-м избирательном округе, чтобы в сентябре они пришли и отдали за меня голос. Цифра кажется огромной, но на самом деле это более чем достижимый результат, если действовать правильно.

Поэтому уже сейчас мы ищем агитаторов, которые будут общаться с жителями округа, рассказывать про нашу кампанию и собирать контакты сторонников в поддержку моего выдвижения.

Сбор контактов — важная и интересная работа, которая будет оплачиваться. При этом мы будем рады любой вашей помощи — вашему времени, навыкам, полезной информации или финансовой поддержке.

Время пришло. Пора менять власть. Заполняйте форму на сайте и присоединяйтесь к нашей команде: stepanov2021.org/#contact.

Записано и опубликовано командой Олега Степанова.

Спасибо, что вы с нами!

Команда Навального».

Любая команда противников фашистов Кремля – это хорошо! Поэтому я и даю это письмо, дополнительно сообщая, что 201 округ – это Нагатинский округ Москвы.

И, да, при «умном голосовании им. Навального», и при гарантии отсутствия фальсификации (кто бы её дал - такую гарантию?) есть шанс Степанову попасть в Думу. Ведь при региональных выборах именно благодаря такому голосованию стал губернатором Хабаровского края жириновец Сергей Фургал, который сейчас как раз гниёт в «Матросской тишине» - «умное голосование» ему даром не прошло. Чем чёрт не шутит - глядишь и навальнинцу Степанову удастся победить на выборах.

Поэтому помогаю соратнику Навального информационно без колебаний – по-другому помочь не могу.

Помогаю, даже понимая, что ото всех этих «выборных» телодвижений, в том числе и телодвижений Степанова, толку будет как от быка молока, просто, по моему мнению, активным людям лучше действовать, нежели дрожать на диванах.

Но, подчеркну, с целевой стороны политической борьбы с фашистским режимом само по себе участие в выборах в России - это настолько «дохлое» дело, что даже говорить о его полезных результатах – это демонстрировать свою глупость и непонимание происходящего. Дело даже не в фальсификации итогов голосования, просто за эти 30 лет я столько видел «борцунов с режимом», начиная от Зюганова с Жириновским, что всего лишь человек, работавший по найму у Навального, утонет в списке всех предшествовавших желающих попасть в Думу и попавших в неё, чтобы там стать позором России.

Ладно.

А мы давайте ещё раз попробуем представить, что бы было, если бы у Навального и его штабов хватило ума и, главное, духу презреть требования западных спонсоров и покровителей, и призвать всех своих сторонников потребовать от депутатов Думы и правоохранителей ответить на вопрос, почему вместо В.В. Путина выпускают артистов, играющих его роль?

Что бы было, если бы все сторонники Навального потребовали от ФСБ, СК и Думы «Расследовать убийство В.В. Путина!»?

Это заставило бы в считанные дни заговорить об убийстве Путина всю Россию и поставили бы крест на всём Кремлёвском режиме немедленно. Понимаете, если бы у Кремля было, что ответить на этот вопрос, то Кремль уже давно бы дал ответ на миллионы страниц в интернете с доказательствами, что вместо Путина артисты. А Кремль молчит, а это значит, что лозунг «Куда дели, убивцы, нашего любимого Путина?!», - это та самая игла Кощея Бессменного, на конце которой находится его смерть.

И в одну прекрасную ночь из Кремля бы исчезли все, кто не сможет прикинуться тупыми дебилами, как прикинутся депутаты Госдумы. У кого не будет возможности заявить: «А мы ничего не знали!». А ещё раньше о своём дебилизме и тупости завопят все СМИ, призывая разбить собачьи головы тех, кто обманывал народ и держал у власти не Путина, а артистов.

Вы этого не помните, а почти 30 лет назад у меня глаза на лоб полезли, когда 3 октября 1993 года я увидел, как после того, как под командой Макашова защитники Конституции прорвали блокаду Дома Советов и ринулись на штурм телецентра Останкино, главные СМИ России, которые вот ещё минуту назад призывали Ельцина уничтожить депутатов Верховного Совета и «защитить интеллигентов России от проклятой Конституции», журналисты этих СМИ вдруг чуть ли не хором начали требовать уничтожить фашистов Ельцина. Все журналисты новостных каналов ТВ поменяли ориентацию буквально в те полчаса, когда защитники Конституции добирались до Останкино. В результате фашисты просто взорвали электроподстанции останкинского телецентра, прекратив вещание СМИ и заткнув глотки этим проституткам СМИ.

Так вот расскажите народу России, что Путина давно нет и вместо него неизвестные кукловоды выпускают несколько голов артистов, и режим фашистов падёт, подлые суки в креслах судей тут же освободят Навального из тюрьмы, и начнётся процесс формирования новых органов высшей власти России, причём, то, что творила старая власть со свободой слова, долго будет у всех в памяти.

Ещё раз о том же: на самом деле для мгновенного падения фашистского режима Кремля не имеет никакого значения, настоящий ли в Кремле Путин или настоящий Путин уже убит или скрывается. При таком обвинении оправдываться обязан Кремль, а ему нечем оправдываться! Повторю для тупых, было бы чем – уже бы оправдался!

Но кому я это всё объясняю? Сторонникам Навального? Но они же не обезьяны, они и без моих советов умные: они же и так знают, что прыгать надо!

Правда, это касается не только сторонников Навального, а всей оппозиции, - в ней тоже все умные, тоже все знают, что надо делать.