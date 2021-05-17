Старообрядцы будут обучать спецназ рубить бани и что-то сеять

Живущих в тайге и степях старообрядцев привлекут к обучению Сил специальных операций Минобороны, сообщил Сергей Шойгу телеканалу «Звезда».

«Мы открыли специальные центры, центры не только выживания, но и вообще нормальной жизни. Большинство тех, кто живет в тайге, в степи, в горах, они же не выживают, они живут нормальной, полноценной жизнью. Я, во всяком случае, знаю многих таких людей, постарался привлечь их для того, чтобы они учили наших ребят. Их называют в миру старообрядцы, но они, это я должен вам сказать, невероятно опытные по жизни, рукастые», — отметил министр.

По словам Шойгу, они могут «и дом срубить, и баню срубить, и посеять, и добыть, и приготовить, и коня объездить».

На кой хрен спецназу в зоне боевых действий объезжать коней или рубить баню? И что они там собираются сеять?

И почему такое предпочтение старообрядцам? Представители других конфессий совсем рукожопые, что ли?

Положительно что-то не то они с Путиным в тайге заваривают... Не старообрядческое.

А.Б.