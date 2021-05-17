Депутата Мосгордумы задержала полиция "по беспределу"

Сегодня меня задержала полиция вместо грабителя.

Днём сегодня добрался до родного МГУ, где проходила встреча депутата Государственной думы В.Ф.Рашкина против закона о запрете просветительской деятельности. Через несколько минут какой-то провокатор подбежал к микрофону, схватил его и попытался убежать. Открытое хищение чужого имущества это грабёж, уголовное преступление.

Когда я догнал грабителя, остановил и позвал полицию - полиция, до этого безразлично наблюдавшая за событиями, почему-то решила задержать не грабителя, а меня.

Причём объяснить свои действия полиция никак не может - смотрите на видео.

В отделе составили протоколы доставления и задержания, а протокол об административном правонарушении отложили - в принципе, местные сотрудники и не скрывали, что не знают, что мне вменяется.

Но вообще, ситуация с задержанием вместо грабителя тех, кто пытается их остановить - свидетельство глубочайшего разложения полиции. Эдак скоро они начнут на грабежи и разбои выезжать для силового обеспечения деятельности бандитов...