Или социализм - или безлюдье

Ужасная казанская трагедия опередила замысел статьи. Поэтому небольшое вступление о случившемся.

Не только наркомания с алкоголизмом и проституцией, но и преступность вплоть до террористических эксцессов имеют социальные и классовые корни. Все это кризис личности, или не имеющей средств для достойного существования; или не нашедшей нишу в обществе. Поэтому, еще раз, каково само общество – таковы и преступники.

И спихивать на «стрелялки» бессмысленно. Тот же интернет отсутствовал во времена эсеровских эксов, а терроризм гулял вовсю. Другое дело, что крупный капитал применяет, как правило, государственно массовый террор; а мелкобуржуазная среда порождает анархически индивидуальный. Но хрен редьки не слаще, и даже марксистские классики писали о радикализме бюргера во время кризиса. Психическое состояние или возраст лишь конкретизируют ситуацию, но не меняют ее буржуазно-кризисные истоки.

Но все же современные левые силы виноваты в произошедшем не менее других. И по простой причине – они не предлагают картину будущего. Одни круги наподобие КПРФ не предлагают по причине «системной оппозиции» (и являются ли они вообще левыми, большой вопрос); а другие типа РКРП-КПСС по причине дремучей реакционности, и вплоть до возвращения досталинских конституций. Отсюда кризис затягивается, и преступность всех сортов вылезает наружу.

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Иные публицисты будут смаковать детали расстрела и в таком духе, а вот автор этих строк займется реальным делом – выяснением, что взамен путинской деградации. И не мудрено. Если бы этот молодой человек жил в здоровом обществе, - прямо говоря, в социалистическом обществе, - то и не дошел бы до такой крайности.

Но даже кризис диалектичен. Даже кризис может выступать в двух противоположностях кинжала и петли, говоря несколько образно, но зато кратко и верно. То есть, кризис может выступать в роли кинжала мировых войн, и что породило знаменитые революции; а может в роли петли-застоя наподобие первого Советского Союза, и что породило не менее глобальные изменения.

Поэтому, даже если кульминация современного кризиса не случится в форме какого-либо столкновения России-Китая с США-НАТО; то она произойдет вследствие ужасающего состояния российской демографии. К примеру, еще пять лет единороссовского застоя, и начнутся необратимые последствия обрушения рынка. Российский рынок уже сейчас-то держится с трудом; а если гирька уберется с одной чаши весов вследствие уменьшения миллионов потребителей, то баланс начнет исчезать по нисходящей. Поэтому хоть так, хоть этак, революция необходима. Или социализм и прогресс – или сырьевой капитализм и безлюдье.

Но надо начинать с основ. То есть, город не предназначен для быстрого роста населения в принципе. Это вообще не его базовая роль! А город предназначен для КАЧЕСТВА населения путем лучшего образования, наличия объектов науки и культуры и тому подобное. А вот для КОЛИЧЕСТВА населения существует именно деревня. Вот ее базовая роль. Построить деревенский дом для молодоженов и найти работу хотя бы в форме личного хозяйства-фермерства на порядок легче.

Ну и что плохого, может не догнать иной оппонент. Ну и пусть качество растет с улучшением комфорта городов, а количество деревень подождет. ГИГАНТСКАЯ ОШИБКА! Качество без количества не существует в природе. Если нет растущего деревенского спроса для городской продукции, то и город останавливается скорее рано, чем поздно. Если городские родители и подкинут молодым деньжат на квартиру, то хорошая работа для содержания семьи, и с соответствующими социальными стандартами – просто-напросто скукоживается и исчезает. Следовательно, только рост деревенского количества порождает рост городского качества, и так будет еще сто и двести лет наперед.

А вот здесь-то и ужасающая опасность путинских либералов. Фактически они вровень с гитлеровскими фашистами. Кудрин, да и не только он, предлагает уже в открытую собрать российских трудящихся в десяток агломераций-концлагерей, и убить российскую деревню на корню. Что может быть хуже и опаснее, трудно и представить. В конце концов, даже эффект натовской бомбардировки возрастет многократно. Поэтому борьба с путинским режимом должна дойти уже до уровня инстинкта самосохранения. Если общество свалит этот строй, то выживет как нация. Не свалит – исчезнет.

Но деревня на то и деревня, что живет за счет мелкого (кооперативного) и индивидуального предпринимательства. Поэтому вопрос абсолютно правомерно трансформировать в следующий – если будут хорошие условия для индивидуального предпринимательства, то будут хорошие условия и для роста деревень с последующим ростом городов; и разумеется, с соответствующей хорошей демографией, ростом рынка и усилением всей национальной безопасности.

А вот здесь-то социализм даст сто очков вперед любому капитализму, и даже евросоюзовскому. Во-первых, кредиты и налоги с соответствующей инфраструктурой будут удобными и доступными. Во-вторых, не будет произвола чиновников и силовиков. И в-третьих, спрос будет гармоничным и стабильным.

Все ясно про финансы по большому счету. Активы наших чиновников и олигархов копятся на западе, и чтобы сберечь их, Силуанов-Набиуллина в том числе проводят явную прозападную бюджетно-налоговую и кредитно-денежную политику. А все эти санкции – тьфу! Это мелкие разборки сюзерена-вассала по перетягиванию одеяла. Но сама система не отменяет вассального положения России в принципе! Отсюда хроническая инфляция и девальвация рубля, и нежелание банков кредитовать реальное производство. И, разумеется, приход коммунистов к власти положит этому конец. Коммунисты (настоящие, о чем также далее) не зависят от зарубежных активов, поэтому и будут проводить суверенную финансовую политику. В частности, они будут держаться за крепость рубля руками и зубами; а налоги между центром и регионами будут справедливыми с соответствующей здоровой инфраструктурой.

Во-вторых, вся система советской демократии позволит индивидуальному предпринимателю защищать свои права. Он может заявить в ассоциацию предпринимателей или в ТОС; те нажмут на зависимый районный Совет, и далее по цепочке. Но даже если усложнить проблему в силу каких-либо обстоятельств, то ассоциации и ТОСы могут позвонить родственникам и знакомым в городе, и являющимися членами СТК и фабзавкомов; родственники и знакомые пригрозят быстрым переизбранием советских депутатов на базе своих огромных мощностей; и те дадут в тык любому чиновнику по отсутствию «разделения властей». Короче, если вся вышеизложенная система будет отстроена, то уже одна жалоба в прокуратуру решит большинство проблем.

И в-третьих, сами хозрасчетные коллективы будут определять фонды науки и техники, социального развития и зарплаты. Волюнтаризм в планировании в духе бюрократического централизма нивелируется, и спрос вкупе с достойными общественными фондами потребления будет растущим и стабильным. Поэтому только социализм в виде СССР, и в аспекте «федеральный столичный округ – советские республики – хозрасчетное предприятие – ТОС – кооперативы – ассоциации предпринимателей» предоставит индивидуальному предпринимателю полную защиту своих прав. И никакой капитализм не угонится за таким прогрессом и демократией, и начнет проигрывать конкурентную борьбу.

А раз так, то и развитие деревни, и демография попрет вперед семимильными шагами. Городское качество будет в гармонии с предпринимательским количеством. Да и молодежь будет заниматься, как принято сейчас говорить, любовью, а не войной. Жилье и работа обеспечат самореализацию личности и крепкую семью, - а также своевременное и хорошее лечение, если уж совсем тяжко с головой, - и всякие колумбайны или исчезнут совсем, или сведутся к нижайшему минимуму.

***

Теперь о методе. Вот навальнистское движение попыталось бороться с нынешним Кремлем. Но недостатки движения заключались, во-первых, в непризнании присоединения Крыма; а во-вторых, в бессмысленном смешивании приемов ЧК-КГБ с приемами нынешней олигархии. Следовательно, социальная база была громкой по форме, но узкой по содержанию – поэтому и движение фактически разгромлено.

А вот левое движение сильно и в первом отношении, и во втором. Эти факторы должны быть осознаны и использованы для получения широкой социальной базы; а вкупе с пропагандой кооперативного и индивидуального предпринимательства тем более. А уж все это на фоне весьма вероятной кульминации мирового кризиса сработает еще быстрее.

Начнем с первого. К примеру, можно приготовить кастрюлю наваристого и ароматного борща, но затем бросить туда ложку какой-нибудь гадости, и все насмарку. Но точно также с Крымом. Можно критиковать Путина и его олигархов хоть в хвост и гриву; хоть вдоль и поперек; но, если оппозиция не признает воссоединение, все насмарку насчет поддержки народа. Или Кремль все-таки прав, и навальнисты достаточно зависимы от западных спецслужб?.. Если так, то жаль. Очень жаль, и наподобие той самой ложки.

То есть, не надо бросаться из одной крайности в другую. Жизнь настолько динамична и многообразна, что даже тоталитарные режимы делают один случай прогресса на девять случаев негодяйства. К примеру, даже загнивающий царский режим ускорил заселение Дальнего Востока и Сахалина, а также распространил индустриальное влияние на Среднюю Азию. И выжил бы СССР во время гитлеровского нашествия без ресурсов Дальнего Востока и Средней Азии, это еще большой вопрос.

Так и с Крымом. Мало того, что наличие натовской базы в Севастополе было бы гарантированным в худшем случае; но навальнисты наплевали и на демократию, о которой вроде бы так пекутся. Видите ли, выборы в том же Косово являются торжеством свободы – а абсолютно честный выбор в Крыму им не угодил. Серьезные дела так не делаются. Идти против Крыма – идти против демократии и народа.

И наоборот, фактически все российское общество знает позицию левого движения по этому вопросу в виде признания присоединения – поэтому потенциал социальной базы налицо.

Во-вторых, называть Путина с компанией чекистами и поныне, и чем грешат либеральные СМИ чуть ли ни на каждом шагу – опять плевок в сторону народа. Такие вещи тоже не прощаются. Потому что настоящих чекистов в народе любили и любят; и кидать вторую ложку в кастрюлю совсем тупо.

То есть, где одно, а где другое. Где чекисты и КГБ, даже переборщившие с зажимом кооперативного и индивидуального предпринимательства в советское время – и где нынешняя верхушка силовиков, защищающая олигархию. Ну, блин, больные, что ли. Самое мягкое определение такой шизофрении – в Киеве дядька, в огороде бузина.

Более того! Рядовой и средний состав силовиков вполне народный с соответствующей психологией и взглядами, и из простых семей отца-рабочего, матери-жены-бюджетников и обыкновенных ребятишек-школьников. И оклады у них отнюдь не ровня по сравнению с ворующей верхушкой; и весьма немалое напряжение имеется в этом отношении.

Поэтому, НАОБОРОТ, надо не гасить, а возбуждать чекистские настроения в подобной среде. Чтобы они захотели пересадить всех коррупционеров оптом и в розницу. И уж своих-то они посадят с большим удовольствием. Нечего было жировать, когда остальные голодовали. А чтобы и рыбку съесть, и косточкой не подавиться, – чтобы силовики были только против путинских олигархов, надо полагать, а «своих» не трогали, – это просто-напросто либеральная хрень, не имеющая никакого отношения к настоящим чекистам и работе КГБ, вот и все.

И коль весь народ знает о сбалансированном отношении левого движения к подобному вопросу, то и использовать этот ресурс надо на полную катушку. Доверие многих и рядовых силовиков к коммунистам гораздо большее, чем к «либералам».

И в-третьих, надо связать идейно и организационно интересы массы бюджетников с возможностями кооперативов и индивидуальных предпринимателей. Надо показывать и показывать, что муниципальные-региональные надбавки к окладу вполне возможны и даже закономерны, если обеспечить появление кооперативов с крепкими правами индивидуальных предпринимателей; и обеспечить их конкуренцию с «заошками» и прочей местно-монопольной нечистью. Эта связь выгодна и бюджетникам, и мелкому бизнесу в поднятом аспекте. И эту связь надо доходчиво разъяснять на всех уровнях, а уж на базе советизированных муниципалитетов тем более.

***

Оперативная информация витает в воздухе, что вопросы демографии будут приобретать нарастающее политическое влияние. Они и не теряли его в целом и общем, но ныне тем более. Видать, уже многие российские семьи страдают от подобных трудностей. И не мудрено. Если представить хотя бы в целом, что народ приободрился с началом «нулевых», и наделал ребятишек, – и вот они выросли как раз к этому сроку, и никакой нормальной работы и перспективы впереди, а наоборот, полный застой, – то вполне можно согласиться с таким раскладом.

Но тогда не только стратегия, но и тактика российских левых сил должна учесть этот фактор. В частности, один комментатор написал (в Макспарке, помнится) что уже согласен с автором почти во всем, только не ясно, что делать-то конкретно. Что ж, сидит в русском человеке еще некий феодальный патернализм, и что должна быть какая-то централизованная организация, он подает в нее заявку, ему обеспечиваютвся все условия, и говорят чуть ли ни по буквам, что делать. ТАК НЕ БУДЕТ! Те времена ушли.

Если понимаешь в целом и общем – сам и действуй. Глаза боятся, руки делают. Пожалуйста, введи хотя бы имя своего города в инет; в те же соцсети от контакта до фейсбука и телеграмма; найди местные сайты и местную переписку педагогов, мелких предпринимателей, медработников, студентов, работников науки и культуры; а если и политические организации имеются, так тем более – и вперед. Вот такие-то новые идеи имеются в виде поголовных советских республик вместо нынешних бесправных регионов; никакой кооптации директората а-ля военный коммунизм, а только советские выборы и на уровне трудовых коллективов; кооперативы эффективнее «заошек» со стимулом распределения прибыли среди всех работников; и так далее.

Еще раз, если связывать материальный интерес бюджетника в виде перспективы местной надбавки, и вследствие эффективной конкуренции кооперативов и индивидуальных предпринимателей с акционерщиной на базе муниципальной советизации тем более – лучшего и желать не приходится. И настоятельная потребность многих сограждан устроить любимое чадо в жизни будет полностью в руку. Уже многие россияне устали от путинского режима, а его орки-урухаи-единороссы обрыдли до невозможности.

Да и вообще, сто пятьдесят миллионов жителей не нужны сырьевому режиму. Для обслуживания трубы хватит и пятьдесят, и то с лишком. А где гарантия, что потомки агитируемого не исчезнут среди ненужных ста миллионов?!.. Нет такой гарантии. Поэтому или социализм – или безлюдье.