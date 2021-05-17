Накануне курортного сезона власти РФ критикуют отечественный турсервис

Премьер-министр Михаил Мишустин жестко раскритиковал цены на отдых на российских курортах.

Председатель ГД Вячеслав Володин и вовсе отметил, что у местных дельцов нет ни инфраструктуры, ни совести, а условия отдыха на наших югах абсолютно не соответствуют стоимости.

После закрытия Турции для крымских и краснодарских бизнесменов настал звездный час, и они решили воспользоваться им по полной программе, чтобы ободрать отдыхающих как липку.

Хм! А давайте сравним, сколько вложило турецкое правительство в курорты, прежде чем туда потянулись туристы со всего света? И сколько вложило наше?

Фактически вся «помощь» нашего правительства заключается в закрытии популярных туристских направлений по причине коронавируса. Но сама-то туриндустрия в Крыму – нищая!

Цены на все «московские», потому что реально, несмотря на открытие крымского моста, все равно доставка дорогая.

Авиаперелет в Симферополь вам по-любому обойдется дороже, чем билет в Турцию, хоть это и вдвое ближе. И это не турсервис виноват.

А в общем, надо было старательней изучать на втором курсе советского вуза политэкономию капитализма: сначала вложения, а потом прибыль. Причем пропорционально вложениям.

А они все считают введение войск главной инвестицией – и больше ничего не надо… А что?

А.Б.