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Московский листок

Эрдоган проклял австрийское правительство

Опубликовано 18.05.2021 в разделе комментариев 3

евреи холокост
Эрдоган проклял австрийское правительство

Президент Турции Тайип Эрдоган, выступая в Анкаре, резко отреагировал на решение властей Австрии поднять над некоторыми федеральными зданиями в Вене флаги Израиля.

"Я проклинаю австрийское правительство, которые вывесило израильский флаг на здании администрации канцлера. Поднять на своем государственном здании флаг террористического государства — значит отождествлять себя с террором. Видимо, Австрия пытается заставить мусульман заплатить за совершенный ею геноцид евреев".

***

Как пояснял австрийский канцлер Себастьян Курц, флаг Израиля подняли над зданием его администрации в знак солидарности, так как "террористические атаки" против еврейского государства "заслуживают самого решительного осуждения". Вслед за ведомством канцлера так же поступил и австрийский МИД.

***

Эрдоган не совсем точен – геноцид евреев осуществляла нацистская Германия, Австрия была к ней насильно присоединена. В силу этого Австрийскую республику никто не обвиняет в государственном нацизме.

Кстати, Австрия находилась в советской зоне оккупации. Но в 1955 году Сталин в одностороннем порядке вывел войска из нее и провозгласил восстановление австрийской государственности. А уж кого-кого, а Сталина в «гнилом либерализме» обвинить трудно.

***

А вот с Турцией во Второй мировой войне все не так однозначно.

Летом 1940 года, то есть уже во время войны, было подписано соглашение о турецко-германском экономическом сотрудничестве. Перед нападением Германии на СССР, 18 июня 1941 года Турцией был заключен договор о дружбе и ненападении с Германией – такой же, как пресловутый «пакт Молотов-Риббентроп». Или более ранний «пакт Пилсудского-Гитлера» 1934-го года.

С лета 1941 года стали возникать отдельные вооружённые конфликты на советско-турецкой границе.

После начала наступления немецких войск на Сталинград и Кавказ в Турции была проведена мобилизация, её вооружённые силы достигли численности в 1 000 000 человек, около 750 000 из них турки перебросили на советско-турецкую границу. Турецкое правительство было готово вступить в войну на стороне Германии сразу после падения Сталинграда.

Поставки товаров из Турции играли важную роль в экономике Германии. Например, в 1943 году Турция поставила в Германию 46,8 млн тонн хромовой руды для авиационной промышленности, 17,9 млн тонн масличных семян, 17,6 млн тонн рыбы, 9,5 млн тонн чугуна, 7,4 млн тонн меди.

***

И о евреях.

Во время войны Турция лишила гражданства от 3 000 до 5 000 евреев, живущих за границей; 2200 и 2500 турецких евреев были депортированы в лагеря смерти, такие как Освенцим и Собибор и несколько сотен человек в другие нацистские концлагеря. Когда нацистская Германия призвала нейтральные страны репатриировать своих еврейских граждан, турецкие дипломаты получили инструкции МИД избегать репатриации евреев, даже если они смогут доказать свое турецкое гражданство. 

***

Кстати, Эрдоган активно развивает отношения с Украиной -в первую очередь в плане военно-технического сотрудничества. В том числе и по поставкам Киеву БПЛА "Байтрактар", успешно зарекомендовавших себя во время последнего конфликта Азербайджана и Армении. 

И его нисколько не смущает ни новый Холокост, совершенный 2 мая 2014 года в Одессе, ни явно нацистские предпочтения украинских военных.

Все повторяется...

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 3
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Евреи, вокруг одни евреи
Аскет написал 18.05.2021 02:06
Я смотрю и сюда, на антибуржуазный сайт пробрались эти чертовы пейсатые. Ну, нигде от них спасу нет. Во всем мире возмущены агрессией израильской военщины и только автору - явному сионисту это не нравится.
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бывает
Сергей Сергеев написал 18.05.2021 01:49
Неточность насчет 1955 не меняет суть дела. Если память не изменяет, уже при Сталине шли разговоры о выводе. Поэтому не сказать, что преемники были уж так против его позиции по этому вопросу. А в остальном все верно, и суть статьи фактологически правильная.
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(без названия)
м написал 18.05.2021 01:30
Сталин не мог вывести советские войска из Австрии в 1955 году, потому что скончался в марте 1953 года. Это осуществили его приемники....
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