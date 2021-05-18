"Лукавая цифра" сокращения ВВП - падение от падения

ВВП России в первом квартале текущего года сократился на 1%

по сравнению с сопоставимым периодом 2020 г., следует из предварительной оценки Росстата.

Ведомство указало на падение пассажирооборота в стране за указанный период более чем на треть. Кроме того, на 7,3% сократился сектор добычи полезных ископаемых, на 4,3% — предоставляемых населению платных услуг, на 1,6% — розничный товарооборот.

Честно говоря, по ощущениям – хуже.

Вот и Министерство экономического развития сообщило, что ВВП России в первом квартале сократился на 1,3%.

На самом деле еще в период Перестройки с легкой руки одного из экономистов вошел в оборот термин «лукавая цифра».

В 2020 г. ВВП России, по данным Росстата, упал на 3%. Так что нынешнее падение – это 1 процент от уже упавшего на 3 процента.

Также, к примеру, на 9,6% увеличился сектор обеспечения страны электрической энергией. Но на самом деле электричества больше производить не стали – просто цены на него выросли. О чем в следующей новости.

Россия обогнала США и Европу по ценам на электричество

Россия в 2020 году обогнала США и страны Европу по ценам на электроэнергию для промышленности, сообщается в исследовании «Сообщества потребителей энергии», опубликованном на сайте организации. Отмечается, что стоимость электричества достигала 0,73 доллара за киловатт-час.

В США этот показатель составляет 0,67 доллара, в Норвегии - 0,34 доллара, во Франции - 0,69 доллара, в Финляндии и Испании — по 0,72 доллара. До 2017 года цена на электроэнергию для промышленности в РФ была одной из самых низких.

В качестве причин стоимости электроэнергии названы доплаты за строительство новых электростанций, включая перекрестное субсидирование. Цена электричество растет, опережая инфляцию, а иногда превосходит инфляцию в разы.

К тому же в России энергоцены продолжили расти, несмотря на пандемию. Рост стоимости в 2020 году составил 3% - те самые, на которые упал общий ВВП.

А.Б.