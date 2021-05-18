По данным Левада Центра, лишь 15% москвичей готовы проголосовать за партию «Единая Россия»

По данным Левада Центра, который российские власти считают иноагентом, лишь 15% москвичей готовы проголосовать за партию «Единая Россия», если выборы пройдут в ближайшее воскресенье.

В феврале этого года таких было 27%, на последних парламентских выборах они получили в столице 38%.

На втором месте находится ЛДПР, чей рейтинг по сравнению с прошлыми выборами, несколько вырос и составляет 10%.

При этом рейтинги других партий, в том числе Яблока, практически не растут.

А наш опрос дает такие вот цифры.

Партия власти или любая другая?

- "Единая Россия" (14)

- Любая другая партия (187)

Тут не 15 процентов, а вообще всего 7 с половиной. То есть вдвое меньше, чем у иноагента.

А.Б.