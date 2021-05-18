"Единая Россия" может слететь с участия в выборах в Москве

Депутат Московской городской думы первых двух созывов Николай Московченко вместе с другим бывшим депутатом Вячеславом Макаровым, а сейчас известным адвокатом, готовит иск к руководству московского отделения партии власти по поводу незаконного снятие его с участия в праймериз этой партии.

Московченко, ранее как-то не испытывавший симпатий к «Единой России», решил принять участие в выборах в Государственной думы от нее – по его словам, как в перестройку, когда сторонники демократических взглядов вступали в КПСС, чтобы добиться обновления партии.

Но не тут-то было – бдительные кадровые структуры «Единой России» выявили и вычистили Московченко из списков на предварительное голосование – он получил даже бумагу за подписью руководителя столичного отделения партии Метельского, где ему сообщают, что снят он с голосования за то, что в прошлом своими действиями нанес ущерб репутации этой организации.

Естественно, Московченко стал выяснять, что за ущерб он причинил?

И выяснил, что еще в советский период он, тогда майор Московченко, председатель союза социальной защиты военнослужащих «Щит», публично дал пощечину начальнику Московского гарнизона… С чего, собственно, и началась его громкая политическая карьера.

Теперь полковник Московченко готовит иск в суд, дабы признать это решение партийной бюрократии незаконным и восстановиться на праймериз. Ну и правда, как он мог нанести ущерб партии в другом, по сути, государстве, по другим законам, да еще и за много лет до образования этой партии?

Но дело в том, что праймериз назначены на 22 мая, и до их начала решение суда в силу уже никак не вступит. То есть суд отменит не только снятие Московченко с голосования, но и сами праймериз как проведенные с нарушением закона. А новых провести до выборов «Единая Россия» уже не успеет…

Одна надежда на наш суд, самый справедливый в мире.

В свое время Мосгорсуд уже снимал Московенко с выборов – за подкуп избирателей, многодетных матерей при помощи двух бутылок водки и нескольких солдатских одеял. Так в решении суда.

На чем политическая карьера депутата Московченко и закончилась.

Даже работы в Москве для бывшего депутата не нашлось – только таксистом, и то анонимно. Сейчас, правда, он фермер в Подмосковье, разводит свиней и мечтает накормить салом всю столицу. А что?

Интересная история…