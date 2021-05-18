Новый российский авианосец должен быть меньше, но дороже американских

Строительство нового авианосца может обойтись России в полтриллиона рублей, сообщил в интервью РИА Новости член коллегии Военно-промышленной комиссии Российской Федерации, член Морской коллегии при правительстве Владимир Поспелов.

По его словам, водоизмещение нового российского авианосца должно составлять не менее 70 - 80 тысяч тонн – против 110 тысяч тонн у американских.

А цена его в долларах получится в 35-40 миллиардов по курсу.

1 атомный авианосец типа «Нимитц» обходится в постройке около 5 млрд. долларов. А что?

У нас собственная гордость!

А.Б.