Новый российский авианосец должен быть меньше, но дороже американских

Строительство нового авианосца может обойтись России в полтриллиона рублей, сообщил в интервью РИА Новости член коллегии Военно-промышленной комиссии Российской Федерации, член Морской коллегии при правительстве Владимир Поспелов.
По его словам, водоизмещение нового российского авианосца должно составлять не менее 70 - 80 тысяч тонн – против 110 тысяч тонн у американских.
А цена его в долларах получится в 35-40 миллиардов по курсу.
1 атомный авианосец типа «Нимитц» обходится в постройке около 5 млрд. долларов. А что?
У нас собственная гордость!
А.Б.
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стоик7907 написал 18.05.2021 09:42
карлик - самый высокий карлик в Мире, да еще с анальным отверстием вместо мозга?