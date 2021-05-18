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Московский листок

Новый российский авианосец должен быть меньше, но дороже американских

Опубликовано 18.05.2021 в разделе комментариев 1

авиация самолет авианосец

Строительство нового авианосца может обойтись России в полтриллиона рублей, сообщил в интервью РИА Новости член коллегии Военно-промышленной комиссии Российской Федерации, член Морской коллегии при правительстве Владимир Поспелов.

По его словам, водоизмещение нового российского авианосца должно составлять не менее 70 - 80 тысяч тонн – против 110 тысяч тонн у американских.

А цена его в долларах получится в 35-40 миллиардов по курсу.

1 атомный авианосец типа «Нимитц» обходится в постройке около 5 млрд. долларов. А что?

У нас собственная гордость!

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
стоик7907 написал 18.05.2021 09:42
Жигуль - лучший авто всех времен и народов?
карлик - самый высокий карлик в Мире, да еще с анальным отверстием вместо мозга?
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