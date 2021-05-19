Прячутся от страны родной

Отпраздновали очередной день победы. Был парад. Современная военная техника. Это как бы привет Америке. Но главное во времена войны была ответственность за родных, оставшихся в тылу, коллективизм, все это не выведешь на парады. О коллективизме сейчас забывают, это как бы вредный пережиток, теперь каждый только за себя, больше трех запрещают собираться. Советские люди воевали не только за территорию, но и за коммунистический, социалистический образ жизни, за идеалы будущего. У моей жены был учитель Михаил Иванович, в начале войны он в 16 лет, приписав себе годы, ушел в армию. Попал в плен, сумел бежать из вражеских лап. Опять армия. Возвратился домой победителем. Окончил вечерний педагогический институт и до конца своей жизни прививал своим ученикам любовь к Родине.

Вот ещё один несовершеннолетний защитник Родины, Ваня Кузнецов. Он сбежал на фронт вообще в 14 лет. Нашел там свою военную семью, окрестили его сыном полка, по совместительству сделали подносчиком снарядов. Вскоре он стал наводчиком орудия. Наловчился, уничтожил танк «Тигр», минометную батарею, наблюдательный пункт, отправил на тот свет сотни немцев. За эти заслуги Ивана наградили орденами и медалями. В 17 лет он стал самым молодым в стране полным кавалером ордена Славы.

У одной нашей знакомой отец погиб под Москвой. Вышел из больницы, у него была сложная операция, трепанация черепа. На общих основаниях в армию его не брали. А немцы уже под Москвой. Не знал человек, что ему делать. Посоветовался с женой. И она ему сказала: «Ты не пойдешь, другой не пойдет, кто же нас защищать будет? И он, не долечившись, записался в народное ополчение и погиб. Вот такие патриотические чувства рождались в те времена у наших граждан с самого малолетства. У многих они сохранились и сейчас.

На территории Черемушкинского керамического завода, где я раньше работал, был своеобразный памятник рабочим, которые погибли во время войны. На большом камне мраморная табличка с этими именами. В годы перестройки завод закрыли, его площадь застроили многоэтажками, заодно разрушили и памятник. И бывший директор Мельников на свои деньги построил новый памятник заводчанам, погибшим во время войны. Поставили его в сквере, где раньше была проходная.

Многое изменилось с тех пор, сейчас наверно, не найти ни одного сынка знатного родителя, которые служили бы срочную службу. Отмазывают. Пускай стоит в строю черный люд. А вот сыновья Сталина во время этой страшной войны не прятались за авторитетом отца, проявили себя как настоящие герои, сражались за свою Родину, как простые советские граждане. Их было трое, Яков, Василий и приемный сын, которого звали Артем. Первым на фронт отправился Яков, отец ему просто-напросто пожелал боевых успехов. Судьба была к Якову неблагосклонна, он попал в плен и был расстрелян. Историки утверждают, что он даже под страхом смерти не предал своей Родине, не пошел на сотрудничество с немцами.

У Анастаса Микояна воевали три сына, они были летчиками, большой карьеры не сделали. Один капитан, другой лейтенант, а один и вовсе погиб. Также погиб сын Никиты Хрущева, Леонид Хрущев.

Трудно представить такое, чтобы дети нынешней нашей элиты, случись несчастье со страной, пошли бы на передовую рядовыми. Нет, знатные родители спрячут их в тылу, в бункерах.

Если взять наших депутатов-патриотов, разных министров, то выясняется, что в России-кормилице их дети стараются долго не задерживаться. Они не знают, что такое патриотизм, к сожалению, не знают, за что и как любить Родину. А границы в другую жизнь открыты. Вот один из школьных плакатов: «Учи английский или навсегда останешься в России».

И стараются не оставаться в России, особенно дети нашей знати, например, дочь министра иностранных дел Сергея Лаврова проживает в США, где уже получила и образование, и гражданство. Старший сын вице-премьера Дмитрия Козака, Алексей, уже лет шесть живет за границей, занимается строительным бизнесом.

Сын депутата Госдумы Елены Мизулиной, Николай живет в Бельгии, женат на испанке, имеет двоих детей, работает юристом.

У Александра Ремезкова, депутат Госдумы, старший сын Степан закончил в США военный колледж, поступил в частный университет в Нью-Йорке, средний Николай — учится в Великобритании в частной школе, дочь Маша проживает в Вене, где занимается гимнастикой.

Стоит ли перечислять всех чиновников и депутатов, у которых дети вросли корнями в чужую землю. Можно сейчас официально сделать любую страну недружественной для нас. А если в этой недружественной живет твоя кровиночка, которая с твоей же помощью в поисках лучшей жизни оказалась в этом зарубежье, то весь гнев такого чинуши в отношении этого края, можно считать наигранным, показным.

Елизавета Пескова, дочь пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, тоже великого патриота, опубликовала в интернете, пространный пост, в котором заявила, что возвращаться в Россию не собирается, а попытки Кремля заставить чиновников вернуть своих потомков на родину охарактеризовала словами «насильно мил не будешь».

Жизнь на Западе, в США, действительно, гораздо благополучней для человека. У нас всеми силами сопротивляются введению прогрессивного налога, который разделил наше общество на две страны. Правда, ввели в этом году какую-то смешную имитацию, повысили налог для богатых всего на 2 процента, довели до 15 процентов, и то с оговорками. А на Западе этот налог доходит до 60 процентов. Богатые платят, и деньги идут в бюджет, на социальные нужды. У нас так не получается, все потому, что у нас во власти именно те, кто этот налог должны платить, а им не хочется.

Сейчас по новому начинают рассчитывать наш уровень бедности, для этого отбросили потребительскую корзину. И удивительно, наш бедный человек, при этих подсчетах должен быть беднее, чем его европейский коллега. Там уровень бедности наступает, если у человека доход становиться ниже на 50-60% от среднего дохода по стране. У нас бедным признают только тогда, когда доход у человека становится ниже 40% от такого же среднего медианного дохода в стране.

Недавно разыграли в оправдание нашей плоской налоговой системы, знаменитую фишку, главным героем рекламы стал французский актер Жерар Депардье. Он был недоволен, что во Франции такой большой налог для богатых. И сбежал от этого на житье в Россию. Ему у нас, как бы выдали оплату за разыгранную рекламу, подарили две квартиры. Но он помотался немного по нашим углам и решил, что на Западе жить вольготней даже при таком большом прогрессивном налоге. Продал наши квартиры и был таков.

Наша пропаганда несет по кочкам заграничное житье – бытьё. Вот, например, Екатерины Стриженова на первом канале рассказывает про загнивающую Америку, а тем времени дочь и внук её прекрасно живут в этой загнивающей Америки.

Я побывал с делегацией рабочих в этой Америке, загнивания не заметил. В Вашингтоне нас обступили наши мигранты. Клюнули на мою фамилию, которая имеет графские начала. Стали уговаривать меня остаться в этой стране. Обещали, что сами оформят все документы для переезда, для меня и членов семьи. Я в ответ сказал, что мои корни, и сам смысл моей жизни в России и начинать все заново и с чужими людьми я не собираюсь.

Случай свел труженицу тыла Анну Александровну с председателем Госдумы Володиным на улице Саратова. И она высказала ему всё, что думает о порядках в нынешней нашей стране: «Но что же получается? В стране много лет воруют, врут и Богу молятся. Это как понять? Какому Богу молятся? Что у Бога просят? Скажи мне! Всю страну разворовали, плакать хочется".

« Вот Пенза – продолжает пенсионерка Володину об истории ареста по подозрению во взятке экс-губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева. – Вот 500 миллионов. Ну, это как? Там что, кругом глухонемые и слепые?!» Да многие наши коррупционеры боятся класть наворованные деньги на счета в банке. Это будет все на виду, вот и прячут часто это добро под кроватью.

Председатель Комитета Совета Федерации Виктор Бондарев сообщил, что с 2000 по 2017 год, по независимым оценкам, из страны незаконно вывезено более 430 миллиардов долларов США. И весь этот капитал собирается и сопровождается в далекие края с помощью взяток и откатов чиновникам. Бегство капитала из России ускорилось в 2020 году и достигло 47,8 млрд. долларов. Это в 2,2 раза больше, чем было в 2019 году, свидетельствуют об этом данные Центробанка.

Кроме оклада губернаторы получают за особые условия труда 110% от основного оклада, за работу с секретными документами 75%. Ещё капает за выслугу лет и чин. Им предоставляют матпомощь в размере двух окладов при уходе в отпуск. Плюс премия в конце года в размере 5 окладов. Кроме того есть целый перечень льгот на уровне самого субъекта, которые они сами придумывают. И все им мало. За последние пять лет в России осудили за взятки 10 глав регионов. Суд же над Белозерцевым ещё в будущем. А многие губернаторы, почувствовав, что запахло жаренным сбегают на тот же Запад. Бывший губернатор Челябинской области, возглавлявший регион с 2014 по 2019 годы наворовал 20 миллиардов и сбежал в Швейцарию. Его предшественник Михаил Юревич, руководивший областью с 2010 по 2014 годы, обвиненный в откатах на 3,5 миллиарда, полученных на строительство дорог предпочел Лондон. Сколько уже губернаторов полегло за взятки. Не страна, а воровская малина.

Справедливости ради стоит отметить, что одного высокопоставленного коррупционера правоохранители Челябинской области все-таки осудили. По результатам их работы в октябре 2018 года бывший вице-губернатор Николай Сандаков был приговорен к пяти годам шести месяцам колонии строгого режима и штрафу в размере 7 млн. рублей. Советский районный суд Челябинска признал его виновным в мошенничестве и получении взятки.

Но часто наши суды очень милосердные к таким преступникам. За взятку в три миллиона руководитель правительства в Башкирии Ильнур Абсалямов приговорен всего к 3 годам условно и штрафу в 200 тысяч рублей.

Чтобы страна выжила, нужен народный контроль, всем вместе защищаться от ворья. Это тоже передовая, тоже война. К сожалению не получается. Фонд Навального, за то, что он выявляет коррупционеров, признали экстремистским. Наши солдаты ведь воевали во второй мировой не за сладкую жизнь коррупционеров, а за то, чтобы всем жилось в своей стране уютно, в окружение добрых, честных людей, которые любят свою Родину.