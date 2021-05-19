Прокуратура Москвы на страже безнаказанного ограбления москвичей

Время о времени меня спрашивают и даже смеются надо мной в связи с тем, что я обращаюсь в судебные или следственные органы, хорошо зная, что из этого ничего положительного не получится. Обычно я отвечаю, что точно ничего не получится, если не обращаться.

Вот, скажем, я обратился в СК и Прокуратуру РФ с заявлением о возбуждении уголовного дела против Собянина за то, что мэр отменил пенсионерам бесплатный проезд до срока в две недели после того, как пенсионеры повторно привьются. И спустя дней десять после моего обращения в СК Собянин вдруг забыл о прививках и восстановил пенсионерам бесплатное пользование общественным транспортом.

Это как – под воздействием моего заявления или он это сделал от щедрот душевных?

Но есть и ещё один момент. Вот я пишу, что Собянин, отменой бесплатного проезда нарушил наше конституционное право на получение пенсии. А как вы узнаете, я прав или нет? А может Собянин и не нарушил? Те более, что вылезут масса никак не отвечающих за свои слова дебилов или просто негодяев, которые будут доказывать, что Собянин чист как стёклышко. Что делать?

Да то, что я и делаю, - подать в суд на Собянина, и этим заставить его официальных и посему ответственных представителей предъявить в суде все доводы в защиту Собянина. А затем дать доводы представителей Собянина и дать мои доводы, и предложить вам самим стать судьями и прийти к своим выводам по вопросу, прав я или Собянин?

Вы же не забывайте, что каждый из вас может быть судьёй – присяжным заседателем – в реальном уголовном деле, так почему же вам и не стать судьёй Собянину?

Рассказывая о суде по моему административному иску к мэру Москвы С. Собянину, я цитировал себя и свои, сделанные в суде, заключения о том, что убийство Собяниным москвичей под видом заботы об их здоровье, совершается с соучастием судей и прокуроров Москвы. С судьями понятно, а вот каково соучастие прокуроров? Ведь убийство москвичей имеет форму массового деяния, как его можно совершить на глазах прокуратуры?

Напомню, что никак не объяснимая коронавирусом смертность москвичей в 2020 году, по сравнению с 2019 годом, выросла на 16953 умерших (плюс 11280 умерших списаны на смерть от коронавируса, а за январь 2021 года по сравнению с январём 2020 года, смертность выросла на 3208 москвичей (плюс 2225 умерших москвичей списаны на смерть от коронавруса). И эта дополнительная смертность объясняется не сезонным ОРВИ, а тем, что в Москве начались вводимые мэром карантины, самоизоляции, намордники.

Тем власти Москвы убивали москвичей, что у врачей, которые как бы лечат больных коронавирусом, на 150 тысяч рублей (в четыре раза) увеличили месячный доход только за лечение «короны», а больницам выплачивали 200 тысяч рублей за каждого больного, объявленного коронавирусным, превратив московских врачей во рвачей. О того, что погоне за деньгами врачи, с ведома мэра начали перепрофилировать различные отделения больниц Москвы в инфекционные, перестав лечить остальных больных.

И я сообщал http://www.ymuhin.ru/node/2320/ob-ocherednom-prestuplenii-sobyanina-i-ego-soobshchnikov, что 15 февраля 2021 года послал Председателю Следственного комитета РФ А.И. Бастрыкину и Генеральному прокурору РФ И.В. Краснову заявление о возбуждении уголовного дела по признакам части 3 статьи 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями» и части 3 статьи 286 «Превышение должностных полномочий» против мэра Москвы С.С. Собянина.

В заявлении сообщал, что с очевидной целью убийства как можно большего количества москвичей-пенсионеров, Собянин лишил пенсионеров Москвы части пенсионного обеспечения (бесплатного проезда), чтобы заставить пенсионеров привиться совершенно сомнительной вакциной против болезни, возбудитель которой до сих пор не выделен. Писал, что указанная вакцина не прошла надлежащих испытаний и является опасной для жизни не только по мнению компетентных учёных и медиков, но и по мнению президента России.

Писал, что лишение миллионов пенсионеров Москвы права на бесплатный проезд, является циничным нарушением их конституционных прав, установленных статьёй 39 Конституции РФ, а также закона г. Москвы от 26 сентября 2018 г. №19 «О дополнительных мерах поддержки жителей города Москвы в связи с изменениями федерального законодательства в области пенсионного обеспечения».

И подытожил: «Считаю, что действия Мэра Москвы Собянина С.С. как лица, занимающего государственную должность субъекта Российской Федерации, имеют все признаки преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 285 и ч.3 ст. 286 УК РФ (злоупотребление лицом, занимающим государственную должность субъекта Российской Федерации, своими должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия, а также превышение указанным лицом своих должностных полномочий, повлекшее тяжкие последствия).

Исходя из изложенного,

требую:

1. от Руководителя Следственного Комитета РФ – провести в установленном уголовно-процессуальным законом порядке проверку деяний Мэра Москвы Собянина Сергея Сергеевича по принятию и реализации пункта 1.2 Указа Мэра Москвы от 29 декабря 2020 г. № 127-УМ «О внесении изменений в указ Мэра Москвы от 8 июня 2020 г. № 68-УМ» и решить вопрос о возбуждении в отношении Мэра Москвы Собянина Сергея Сергеевича уголовного дела по ч.3 ст. 285 и ч.3 ст. 286 УК РФ.

2. От Генерального прокурора РФ – на время проведения вышеуказанной проверки деяний Мэра Москвы Собянина С.С. – приостановить действие пункта 1.2 Указа Мэра Москвы от 29 декабря 2020 г. № 127-УМ «О внесении изменений в указ Мэра Москвы от 8 июня 2020 г. № 68-УМ» как незаконного в части нарушения конституционных прав москвичей и вызывающих в Москве угрозу жизни для пенсионеров».

Ну и что в итоге?

Следственный комитет по сей день тупо молчит, а Прокуратура Москвы уже бодро подсуетилась и письмом от 24.03.2021 года № 7/3-262-2021|Он6455 ответила:

«Ваше обращение (ОГР-46773-21) о несогласии с отдельными положениями указа Мэра Москвы от 29.12.2020 № 127-УМ «О внесении изменений в указ Мэра Москвы от 8 июня 2020 г. № 68-УМ» (далее - Указ) и по иным вопросам рассмотрено.

Разъясняется, что согласно пункту 1.2 Указа возможность использования для льготного и бесплатного проезда транспортного приложения социальных карт, выпущенных на основании решений органов исполнительной власти города Москвы (уполномоченных ими организаций), ранее приостановленная в соответствии с указом Мэра Москвы от 8 июня 2020 г. № 68-УМ «Об этапах снятия ограничений, установленных в связи с введением режима повышенной готовности», возобновляется при условии вакцинации против коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом §АК8-СоУ-2, через 14 календарных дней после второй прививки вакциной, прошедшей государственную регистрацию.

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (далее - Федеральный закон № 68-ФЗ) правовое регулирование отношений в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций отнесено к совместному ведению Российской Федерации и ее субъектов.

С учетом подпункта «б» пункта 6 статьи 4.1, подпунктов «у» и «ф» части 1 статьи 11 Федерального закона № 68-ФЗ установление обязательных и дополнительных обязательных для исполнения гражданами и организациями правил поведения при введении режима повышенной готовности осуществляется органами государственной власти субъектов Российской Федерации.

На основании изложенного Указ издан в переделах полномочий, предоставленных федеральным законодательством.

Согласно позиции, изложенной на официальном сайте Министерства юстиции Российской Федерации, указы Мэра Москвы приняты в пределах компетенции, отвечают конституционным целям охраны жизни и здоровья граждан, соразмерны угрозе распространения эпидемии на территории Российской Федерации. Начальник отдела по надзору за соблюдением прав и свобод граждан И.М. Сударушкина».

Вам, прочитавшим эти строки, прокуратура хоть как-то доказала невиновность Собянина? Она доказала, что прокуратура сама таки является органом надзора за законностью, а не сообщником преступника Собянина?

Ответ прокуратуры Москвы: «в огороде - бузина, а в Киеве – дядька». Я пишу о нарушении статьи 39 Конституции РФ, а также закона г. Москвы «О дополнительных мерах поддержки жителей города Москвы в связи с изменениями федерального законодательства в области пенсионного обеспечения», а Сударушкина об этом - ни полслова!

Статья 33 Уголовного кодекса РФ: «Пособником признается лицо, содействовавшее совершению преступления …устранением препятствий…».

Как, по вашему мнению, - Прокуратура Москвы содействует мэру Москвы в совершении преступлений устранением препятствий со своей стороны или не содействует?