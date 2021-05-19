Сегодня Платошкину дадут срок

Гособвинение в ходе прений в Гагаринском суде Москвы попросило приговорить заведующего кафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета и лидера движения «За новый социализм» Николая Платошкина к шести годам колонии за распространение фейков (статья 207 УК) и склонение к массовым беспорядкам (часть 1.1 статьи 212 УК).
Также прокурор требует взыскать с Платошкина штраф в размере 500 тысяч рублей, но это уже не так страшно.
- Прокуратура попросила Николаю Платошкину за непонятно что 6 (шесть!) лет! - Пишет адвокат Дмитрий Аграновский. - За обвинение, которое я, адвокат с 25-летним стажем даже не могу понять!
Самые разные люди приводят разные правовые рассуждения, и не могут взять в толк - за что? По какому закону, По какому праву вообще?
Хотя ответ лежит не в плоскости "За что?", а в разделе "Почему?"
Вот вопрос - что такого сделал Платошкин, мирный и абсолютно "теоретический" человек, чтобы его накануне выборов так упорно заталкивать на тюремную шконку?
Ну выиграл бы Платошкин выборы - и что? Ни партии своей, ни финансов, ни оргструктуры - да-да, Платошкин "призывал к массовым беспорядкам" вообще-то неизвестно кого. Нельзя сказать и чтоб его идеи повергли в шок наше общество - попроси хоть меня рассказать, что такого нового сказал Платошкин? Да ничего особенного...
Так что и вопрос "Почему?" повисает в воздухе... А по хренУ!
У нашей власти просто какая-то аллергическая реакция на любое новшество.
Ну Навальный рнешил двигаться в большую политику через коррупционные расследования. Вот и молодец, вроде бы... Так ведь какая истерика уже целых полгода или больше. Даже машинистов метро стали увольнять за регистрацию на сайте Навального!
Ну посадили бы на кол Навального и ближайших соратников, и успокоились. Ну рвали бы ноздри рядовому составу и сослали бы в Сибирь на вечное поселение. Это хоть какой-то логикой отдает. А сейчас-то в какой логике все происходит?
А Платошкин ведь даже расследованиями не занимался, и ни разу в жизни не перекрывал улиц. Так, некоторые соображения высказывал.
Вообще что ли ничего нельзя?
Халасо, насяльника! Осинь уважаем, осинь! Патамушта!
А.Б.
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арам кац написал 19.05.2021 02:31
Гаданыш написал 19.05.2021 02:28