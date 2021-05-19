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Московский листок

Соколиная охота

Опубликовано 19.05.2021 автором Григорий Назаренко в разделе комментариев 0

путин выборы кремль
Соколиная охота

Хакасию опять накрыло волной однообразных новостей. Единороссы, самозабвенно критикуя «красное» коноваловское правительство за чиновников-«варягов», под шумок притащили свое «варяжище» - как бы политического тяжеловеса Сергея Сокола. Последний с лету заявил о своем желании участвовать в праймериз «Единой России» и стать депутатом Госдумы от маленькой и гордой республики. Прилет политика федерального уровня совпал с другим хакасским событием. Беда, как известно, не приходит одна.

Пока Абрек Челтыгмашев копытил Аскизскую степь, убеждая потенциальных избирателей поддержать его коренную кандидатуру в Госдуму, на эту же степь нацелились угольщики. Причем, все произошло подозрительно быстро – без стратегий и консультаций, даже правительство Хакасии опешило от такой скорости Департамента по недропользованию. Ну, и от наглости тоже – выставить на аукцион практически сердце Хакасии, чтобы в ближайшее время его вырезать! Все-таки отдать землю под угольный разрез в нескольких километрах от Аскиза это не шутка, это очень серьезно и попахивает большими проблемами, в том числе, национальными. Пожалуй, абаканский Самохвал разрыть было бы безопаснее с точки зрения протеста местных жителей. Работает же Белоярский разрез, периодически сотрясая Абакан промвзрывами – и ничего.

Вот именно это – пренебрежение к возможным катастрофическим последствиям, и наводит на мысль, а не спектакль ли это одного теперь уже известного актера? Этакого альфа-самца, поигрывающего федеральными мускулами и готового показательно отвести беду от Хакасии - под вспышки фотоаппаратов и свет софитов отменить аукцион на разработку угольного месторождения в Аскизе. То есть блестяще решить, возможно, им же созданную проблему.

И в этом случае Сокол убьет сразу двух зайцев. Во-первых, опустит ниже плинтуса Абрека Васильевича, своего главного конкурента на праймериз, неспособного защитить от алчных угольщиков даже свой родной Аскиз. Во-вторых, выступит в роли спасителя не только Аскизского района, но и всей Хакасии. То есть хакасским избирателям останется лишь дружно проголосовать именно за этого сильного и влиятельного политика. Сначала на праймериз, потом на выборах в Госдуму, а затем нижайше просить возглавить регион. Сокол, конечно, к гласу народа прислушается. Спасет… Защитит… Возглавит…

Подождите, он еще золото Колчака найдет и из Красноярского моря амфору достанет.



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