Как украсть почти 200 миллиардов рублей из московского бюджета

Александр Краснов и Олег Шереметьев раскрывают колоссальную аферу столичных властей.

В двух словах - в прошлом году Мосгордума приняла беспрецедентный бюджет с дефицитом в полтриллиона рублей!

Деньги взяли под 7 процентов, по сути, одолжили у москвичей.

Принимали бюджет со скрипом, часть оппозиции, несмотря на верхушечные договоренности, голосовала против или отказывалась голосовать. Был применен метод "через коленку" - депутата Шувалову даже исключили из партии и фракции КПРФ, формально именно за отказ голосовать за согласованный бюджет.

А на финал выясняется, что Шувалова-то была права, и голосовать за аферу, исчисляемую в миллиарды долларов, мягко говоря, не стоило.

Теперь выяснилось, что доходы бюджета куда лучше собираются, чем казалось, и составляют почти на 200 миллиардов, а точнее на 187 миллиардов рублей больше, чем запланировано. Нечаянная радость!

Но вы думаете, 200 внезапно образовавшихся миллиардов направили на досрочное погашение долга? Ничуть не бывало!

Было решено направить их на "ускорение строительства", даже не уточняя, в чем суть этого "ускорения" и почему его надо так щедро оплачивать? То есть просто взяли 200 миллиардов... и взяли. А что?

Причеим вопрос внесли за 3 дня до отправки Мосгродумы на каникулы до сентября, можно сколько угодно возмущаться теперь - вопрос решен.