Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Как украсть почти 200 миллиардов рублей из московского бюджета

Опубликовано 19.05.2021 в разделе комментариев 0

москва выборы собянин

Александр Краснов и Олег Шереметьев раскрывают колоссальную аферу столичных властей.

В двух словах - в прошлом году Мосгордума приняла беспрецедентный бюджет с дефицитом в полтриллиона рублей! 

Деньги взяли под 7 процентов, по сути, одолжили у москвичей.

Принимали бюджет со скрипом, часть оппозиции, несмотря на верхушечные договоренности, голосовала против или отказывалась голосовать. Был применен метод "через коленку" - депутата Шувалову даже исключили из партии и фракции КПРФ, формально именно за отказ голосовать за согласованный бюджет.

А на финал выясняется, что Шувалова-то была права, и голосовать за аферу, исчисляемую в миллиарды долларов, мягко говоря, не стоило.

Теперь выяснилось, что доходы бюджета куда лучше собираются, чем казалось, и составляют почти на 200 миллиардов, а точнее на 187 миллиардов рублей больше, чем запланировано. Нечаянная радость! 

Но вы думаете, 200 внезапно образовавшихся миллиардов направили на досрочное погашение долга? Ничуть не бывало!

Было решено направить их на "ускорение строительства", даже не уточняя, в чем суть этого "ускорения" и почему его надо так щедро оплачивать? То есть просто взяли 200 миллиардов... и взяли. А что?

Причеим вопрос внесли за 3 дня до отправки Мосгродумы на каникулы до сентября, можно сколько угодно возмущаться теперь - вопрос решен.



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Партия власти или любая другая?:
Результаты
Интернет-ТВ
"А что?" Новости: По ощущениям хуже
"А что?" Новости: По ощущениям хуже
19.05.2021
Как украсть почти 200 миллиардов рублей из московского бюджета
Как украсть почти 200 миллиардов рублей из московс...
19.05.2021
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Как украсть почти 200 миллиардов рублей из московского бюджета (0)
Соколиная охота (0)
Сегодня Платошкину дадут срок (12)
Прокуратура Москвы на страже безнаказанного ограбления москвичей (4)
Прячутся от страны родной (5)
Новый российский авианосец должен быть меньше, но дороже американских (11)
"Единая Россия" может слететь с участия в выборах в Москве (8)
По данным Левада Центра, лишь 15% москвичей готовы проголосовать за партию «Единая Россия» (15)
"Лукавая цифра" сокращения ВВП - падение от падения (6)
Эрдоган проклял австрийское правительство (13)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: Недолго музыка играла
Дмитрий Якушев Дмитрий Якушев: Администрация президента, как революционный центр или АП против ФСБ
Дарья Митина Дарья Митина: Артём Кирпичёнок о том, что и почему происходит сегодня в Палестине
Дарья Митина Дарья Митина: Вышла в свет новая книга Саида Гафурова!!!
Дарья Митина Дарья Митина: Питерские френды, хей-хей!!!
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss