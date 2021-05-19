Дума принимает "закон против Навального"

Нижняя палата парламента приняла в первом чтении законопроект о запрете баллотироваться в Госдуму лицам, причастным к деятельности террористических и экстремистских организаций.

Согласно документу, руководящие кадры организаций, признанных экстремистскими, не смогут баллотироваться в течение пяти лет после соответствующего решения суда. Другие граждане, как-то причастные к экстремистским структурам, не смогут избираться три года.

Самое интересное, что одобренный законопроект фактически нарушает 54-ю статью Конституции, согласно которой «никто не может нести ответственность за деяние, которое в момент его совершения не признавалось правонарушением».

То есть закон, если будет принят, в чем сомнений нет, будет иметь обратную силу. А что?

О последствиях такого закона размышляют директор Центра стратегического анализа Института инновационного развития, политолог Андрей Иванов и директор Центра изучения гражданского общества того же института, секретарь ЦК ОКП Денис Зоммер.