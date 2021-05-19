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Артём Кирпичёнок: Израиль. За кризисом война

Опубликовано 19.05.2021 в разделе комментариев 0

сша израиль война хамас
Артём Кирпичёнок: Израиль. За кризисом война

Источник: https://liva.com.ua/izrail.-za-krizisom-vojna.html

Повод для конфликта

Очередное обострение ситуации в Палестине стало новым звеном глобального политического, экономического и социального кризиса, охватившего сегодня планету. Еще недавно казалось, что палестинская проблема, навсегда ушла с передних полос газет – однако эта иллюзия развеялась в считанные часы.

Зарубежная группа поддержки Израиля видит причины конфликта исключительно в злодейской природе палестинской организации ХАМАС: «что с них взять, террористы, хлебом их не корми – дай только ракеты выпустить». Однако среди израильтян широко распространены конспирологические толкования произошедших событий. Ведь политические кризисы, угрожавшие карьере нынешнего премьер-министра Беньямина Нетаньяху, слишком часто разрешались прилетевшими из Газы ракетами.

10 мая должны были состоятся переговоры между лидерами оппозиционных партий «Ямина», «Еш Атид» и арабской партии РААМ, которые могли привести к созданию правительства без участия нынешнего премьера. В тот же день первые ракета ХАМАС ударили по территории Израиля. Военная угроза отодвинула все коалиционные переговоры на неопределенный срок, а лидер РААМ Мансур Аббас в принципе отказался от вхождения в правительство государства, которое занимается убийствами палестинцев. Многие израильтяне – причем, с далеко не левыми взглядами – заговорили о том, что премьер-министр, опасающийся тюремного срока в случае утраты власти, намеренно ввергает страну в хаос войны.

Подтвердить или опровергнуть этот тезис очень сложно, однако наличие тайных каналов связи между руководством Израиля и ХАМАС сомнений не вызывает.

В действительности, нынешний взрыв стал сочетанием нескольких факторов, которые в какой то момент привели к возникновению «идеального шторма». Первым из них стал конфликт вокруг квартала Шейх Джаррах в Восточном Иерусалиме. С 1972 года еврейские колонисты, организованные в Комитет сефардской общины и Комитет кнессета Исраэль, пытаются завладеть домами живущих здесь палестинских семей и построить в районе 200 единиц жилья для израильских поселенцев.
Опираясь на документа еще османской эпохи, колонисты инициировали ряд судебных процессов, которые закончились решением о выселении палестинцев из их домов. Здесь следует отметить, что арабское население Израиля не может подавать аналогичные иски в отношение своей собственности, отнятой в результате этнических чисток 1948 года – на основании закона «Об имуществе отсутствующих» от 1950-го года, который намеренно лишает их этого права.

Действия властей и полиции по выселению жителей квартала Шейх Джаррах вызвало сопротивление местного населения. Даже израильские эксперты признают, что, в результате действий поселенцев, полиции, власти и зарубежных спонсоров, арабские районы Восточного Иерусалима превращаются в цепочку разрозненных анклавов, которые терроризируют вооруженные и агрессивные колонисты.

С началом священного месяца Рамадан в столкновения были вовлечены люди, прибывшие на молитву в мечеть Аль-Акса. Костяшки домино падали одна за другой. Столкновения перекинулись на Старый город Иерусалима – и здесь в игру вступил ХАМАС. На 22 мая в Палестинской автономии были намечены выборы, и организация должны была показать себя бескомпромиссной защитницей палестинских интересов. 11 мая ХАМАС предъявил режиму Нетаньяху ультиматум с требованием прекратить выселения и репрессии против арабских жителей Иерусалима – а после того как он был отвергнут, по Израилю был нанесен ракетный удар.



Асимметричная война

Размах ракетной атаки ХАМАС по своей силе оказался близок к удару, который в 2006 году нанесла по Израилю «Хизбалла». Отдельные ракеты долетели даже до севера страны. Помимо ракет, хамасовцы задействовали дроны-камикадзе. Несмотря на то, что большая часть ракет была перехвачена системой «Железный купол», обстрелы парализовали жизнь целых районов Израиля. Одна из ракет попала в нефтепровод Эйлат-Ашкелон. Прекратились рейсы из международного аэропорта Бен-Гурион. Появились человеческие жертвы.

В ответ Израиль нанес массированные удары по сектору Газа – что, как обычно, привело к еще более масштабным разрушениям и потерям. Было разрушено даже представительство крупнейших мировых телерадиокомпаний. Как мы помним, со времен войны в Югославии излагающие альтернативную точку зрения медиа всегда являлись приоритетной целью для западных военных.

При помощи иранских и турецких экспертов палестинцы смогли разработать тактику асимметричной войны, которая позволяет им некоторое время противостоять сильнейшей армии Ближнего Востока. Ракеты и дроны легко преодолевают десятки и сотни километров, несмотря на израильские танковые дивизии. Система подземных укрытий, заводов и складов позволила накапливать и уберегать стратегические запасы оружия. Сложная эшелонированная оборона, также основанная на подземных коммуникациях, сводит до минимума техническое превосходство израильтян в наземных операциях. И после понесенных в 2006 году потерь Израиль практически отказался от крупных войсковых операций с участием танков и пехоты.

Конечно, резервы ХАМАС не бесконечны. Но впервые за многие годы палестинцы смогли оказать Израилю продолжительное военное сопротивление. Возможно, это приведет к стабилизации ситуации на границе с Газой – подобно тому, как поражение Израиля в 2006 году замирило израильско-ливанскую границу. Да и сам опыт асимметричной войны против одной из самых современных армий Запада чрезвычайно полезен всем антиимпериалистическим силам.



Реальная угроза

Демагогические рассуждения про жуткую террористическую организацию ХАМАС, заполнившие корпоративные СМИ и блоги людей с хорошими лицами, не может вызывать ничего, кроме скуки. Люди старшего поколения помнят не менее жуткую террористическую Организацию освобождения Палестины, превратившуюся в клуб политических пенсионеров, получающих гранты от Демократической партии США. А граждане помоложе помнят не менее страшных талибов, в одночасье оказавшихся за столом переговоров с американцами, которые внезапно позабыли свою обеспокоенность положением афганских женщин.
История знает многих «террористов» и «экстремистов», главным желанием которых было рукопожатие на лужайке у Белого Дома. И ХАМАС не выглядит в этом смысле особенным исключением. Хотя бы потому, что израильские власти сами выпестовали эту группировку, чтобы нейтрализовать светскую ООП и создать себе удобного спарринг-партнера.

Куда более серьезной проблемой Израиля стала волна погромов, захлестнувших страну с первых дней конфликта – хотя об этом мало пишут в мировых медиа. В Лоде, городе с значительным арабским населением, была подожжена синагога, а власти сравнили произошедшее с «Хрустальной ночью». В Хайфе израильтяне нападали на машины израильских арабов. В Тверии были разгромлены арабские рестораны. В Бат-Яме толпы погромщиков направились к местам проживания нееврейского населения, но были остановлены полицейскими.

Больницы страны наполнились ранеными, а один арабский ребенок серьезно пострадал от ожогов – после того, как в квартиру его семьи бросили бутылку с зажигательной смесью. Ядром погромщиков стала молодежь из преступных организаций в арабском секторе и представители ультраправых групп в еврейской общине.

Глядя на разбитые витрины магазинов Яффы и Бат-Яма, не без грустной иронии вспоминаешь пропаганду конца восьмидесятых – когда советских евреев запугивали неминуемыми погромами и пресловутым обществом «Память». Хотя ее лидер Дмитрий Васильев являлся поклонником израильского проекта – как и многие другие антисемиты – а в 1993 году активно поддерживал президента Ельцина, в кругу самых патентованных произраильских либералов.

Однако думающим израильтянам сейчас совсем не до смеха. Нееврейское население составляет значительный процент граждан Израиля – и хотя их положение лучше чем у палестинцев, живущих в Газе или на Западном Берегу, эти люди все равно подвергаются открытой или скрытой дискриминации. Так на них не распространяется «Закон о возвращении», их земли и имущество неоднократно экспроприировались, а число арабов на высших государственных постах исчисляется единицами.
Принятие закона о еврейском характере государства Израиль («Хок леом») лишь подчеркнуло эту второстепенность, а коронавирусный кризис серьезно ударил по экономическому положению нееврейского населения. Большинство израильских арабов работают в тех секторах израильской экономики, которые сильнее всего пострадали от экономического кризиса последних двух лет. А это вызывает всплеск преступности и недовольство среди молодежи.

Однако от кризиса пострадали и сами израильтяне. За исключением небольшого сектора высоких технологий, который играет роль израильской «нефтянки», израильская экономика отличается низкой производительностью труда. Прежде в ней доминировал туристический сектор, торговля, сфера услуг – однако они простаивают с начала коронавирусной пандемии. В особенно тяжелом положение оказалась израильская молодежь. И многие разорившиеся уличные торговцы – не имеющие аттестата, но уверенные в своей «избранности» молодые люди – стали ядром ультраправых банд «Лехава», «Ла Фамилия» и др.

Политологи отмечают – нынешние погромы далеко не первые в современной истории Израиля. Несколько лет назад на улицы вышла эфиопская молодежь, протестуя против расизма и полицейского беспредела. В стране постоянно происходят бунты ортодоксальных евреев, а в целом Израиль приобретает черты соседнего Ливана, раскалываясь на враждующие общины. Ответов на эти вызовы нет – потому что израильская верхушка занята ожесточенной борьбой за власть. Арабскому населению предназначены исключительно резиновые пули и слезоточивый газ, а еврейскому населению отведена националистическая демагогия о единстве и священной борьбе против инородцев.



Взгляд со стороны

Ситуация в Израиле десятилетиями находится в центре внимания мировой общественности. Это последний европейский колониальный проект, который самим своим существованием создает опасный прецедент для стран Третьего мира. Вместе с Саудовской Аравией и Соединенными Штатами данное государство пользуется индульгенцией за любые действия на своей территории и за ее пределами. Израиль может совершенно безнаказанно бомбить сопредельные страны, топить иностранные корабли, оккупировать и колонизировать захваченные земли, игнорируя протесты международных организаций.

Жители Первого мира видят на израильском примере реальную цену болтовне о «свободе слова», «демократии» и «правах человека». И поэтому сотни тысяч людей по всему миру выходят сегодня на митинги в поддержку палестинцев, а власти и корпоративные СМИ пресмыкаются перед режимом Нетаньяху.

Впрочем, среди глобальных элит тоже постепенно назревает раскол – потому что Запад платит большую цену за безоговорочную поддержку израильских преступлений. Авторитетная организация Human Rights Watch, близкая к либеральному истеблишменту, прямо обвинила Израиль в политике апартеида. Левое крыло демократической партии США сравнила действия израильтян с уличным террором американской полиции. И хотя эти голоса звучат на периферии западной политики, они не предвещают ничего хорошего для будущего израильского проекта.

Между тем, Израиль становится моделью для подражания в государствах стремительно деградирующей Восточной Европы. Конечно это прежде всего касается ультраправых, для которых вечно воюющая этнократия является реализованной коричневой утопией. В наши дни крайне смешно смотреть на израильских левых либералов, шокированых тем, что постсоветские Смотричи, Бен-Гвиры и Бенеты (одиозные политики фашистского толка – прим.ред.), восторгаются действиями израильских Билецих, Навальных и Тихановских.

Со времен Холодной войны восточноевропейские либералы смотрят на ближневосточный конфликт исключительно глазами Вашингтонского обкома – а консерваторы как всегда пишут о борьбе белой цивилизации против наступающего ислама. При этом, они не уточняют, что подразумевается под исламом – созданный Израилем в 80-е годы ХАМАС, поддерживаемые США сирийские исламисты или ваххабитская Саудовская Аравия, которую оберегают и в Вашингтоне, и в Тель-Авиве.

У Израиля много друзей и среди простых обывателей в России и Украине. Кто-то судит об этой стране по письмам друзей-эмигрантов, объясняющих необходимость изничтожения палестинцев до десятого колена. Кто-то полюбил Израиль за время однодневного тура с курортов Анталии и Синая. А кто-то поверил в пропаганду постсоветских либеральных изданий, и нарисовал для себя картинку сказочной хай-тек-страны, отражающей несметные армии дикарей.

Всех этих людей объединяет только одно – подсознательная юдофобия. Антисемитизм является основой националистической идеологии переселенцев-колонизаторов, которые заявляли о неполноценности «галутных ж---дков». Антисемиты – от Плеве и Бальфура до Эйхмана, Брейвика и американских христианских фундаменталистов – всегда были лучшими друзьями израильского проекта. Антисемитам нравится видеть своих еврейских «друзей» не на кафедрах университетов, а в бараках посередине пустыни. А постмайдановские украинские националисты цинично говорят о том, что они готовы поддерживать евреев, пока они будут оставаться подальше от Украины.

Вечная война Израиля для антисемитов не трагедия – это гладиаторское шоу, которое неизбежно должно закончится опущенным вниз пальцем.

Великий еврейский историк-марксист Исаак Дойчер писал: Израиль может бесконечно побеждать палестинцев, но не сможет их покорить. Это государство не может предложить побежденным ничего, кроме насилия – но вечно сидеть на штыках попросту невозможно. Однажды наступит черный год, когда от Израиля отвернутся зарубежные покровители, израильское общество будет низвергнуто в хаос, а внешние противники перестанут вызывать пренебрежительные насмешки. И лишь тогда мы узнаем кто был истинным другом еврейского народа.



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