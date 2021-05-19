День пионерии, однако

Праздник для детей и подростков, а также их родителей, бабушек и дедушек, ну и конечно вожатых и педагогов, работающих с детьми пионерского (школьного) возраста. Отмечается 19 мая — в день рождения Всесою́зной пионе́рской организа́ции и́мени В. И. Ле́нина.
19 мая 1922 года 2-я всероссийская конференция комсомола приняла решение о повсеместном создании пионерских отрядов. В честь этого события 19 мая отмечался в СССР как День рождения пионерии.
В будущем году пионерии таким образом исполнится 100 лет.
Сегодня праздник у ребят,
Ликует пионерия!
Сегодня в гости к нам пришел
Лаврентий Павлыч Берия!
Подобно быстрой молнии
Он входит в светлый зал,
Не зря Мингрельцем Пламенным
Сам Вождь его назвал!
Это шутка, конечно. Характер у меня ехидный. А праздник действительно светлый и радостный, один из немногих остался...
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