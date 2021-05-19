День пионерии, однако

Праздник для детей и подростков, а также их родителей, бабушек и дедушек, ну и конечно вожатых и педагогов, работающих с детьми пионерского (школьного) возраста. Отмечается 19 мая — в день рождения Всесою́зной пионе́рской организа́ции и́мени В. И. Ле́нина.

19 мая 1922 года 2-я всероссийская конференция комсомола приняла решение о повсеместном создании пионерских отрядов. В честь этого события 19 мая отмечался в СССР как День рождения пионерии.

В будущем году пионерии таким образом исполнится 100 лет.

Сегодня праздник у ребят,

Ликует пионерия!

Сегодня в гости к нам пришел

Лаврентий Павлыч Берия!

Подобно быстрой молнии

Он входит в светлый зал,

Не зря Мингрельцем Пламенным

Сам Вождь его назвал!

Это шутка, конечно. Характер у меня ехидный. А праздник действительно светлый и радостный, один из немногих остался...