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Московский листок

Цены на сахар запретили повышать до выборов

Опубликовано 19.05.2021 в разделе комментариев 0

Цены на сахар запретили повышать до выборов

Минсельхоз неофициально рекомендовал производителям продолжить отгружать сахар по 36 руб./кг до конца сентября, то есть периода, когда в стране пройдут выборы в ГосДуму.

Это должно помочь избежать скачка цен на сахар после окончания 1 июня действия соглашений, согласно которым установлена предельная отпускная стоимость.

По данным «Коммерсанта», негласный запрет на повышение розничных цен до сентябрьских выборов может коснуться широкого перечня социально значимых товаров. В него входят мясо, рыба, масло, молоко, сахар, соль, чай, хлеб, крупы, макаронные изделия, картофель.

А что? До сентября пожрем «от пуза», а дальше как-нибудь…

По данным Росстата, на апрель продовольственная инфляция в России замедлилась до 7,12% после рекордных за 6 лет 8,25% в марте.

Хлеб подорожал на 8,1% в годовом выражении, крупы - на 12,4%, курятина - на 15,1%, рыба – на 11,4%, подсолнечное масло - на 27,3%, яйца - на 31%, сахар - на 40,2%.

И это не предел – доживем до сентября…

 



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