Приставы готовятся к курортному сезону

Общее число должников в России приближается к 19 млн человек, при этом примерно 7 млн из них являются невыездными, сообщает Федеральная служба судебных приставов.

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года должников в России стало на 2 млн больше.

Это люди, чей долг больше 30 тыс. рублей, а период просрочки превышает 90 дней, отметили в ассоциации.

А что?

Откуда вы думаете берутся незапланированные доходы бюджета? А от видеокамер, штрафов и прочих фискальных ухищрений.

Овец в нашей стране стригут вместе с кожей.

Скажем, количество невыездных граждан РФ резко увеличилось с июля по ноябрь прошлого года, понятно, что в связи с новыми поборами во время карантинных ограничений и резком снижении доходов – то есть способности оплачивать долги. Однако наше государство не только не помогает гражданам справиться с кризисом, но даже не амнистирует «ковидные» задолженности.