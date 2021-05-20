Перекрыть трибуну

А вообще, с этим удивительным авралом вокруг сегодняшнего заседания МосгорДумы - нехорошие у меня мысли.

Как украсть почти 200 миллиардов рублей из московского бюджета

Кому-то из администраторов политического процесса кровь из носу понадобилось именно на этой неделе завершить работу МосгорДумы. Даже вопрос по бюджету гонят, и всё остальное - даже на следующую среду отложить не готовы. При этом, начало избирательной кампании в ГосДуму официально будет объявлено не раньше первой декады июня.

Есть ощущение, что в течение ближайших 2-3 недель нас ждут какие-то неадекватные события, возможно - очередные громкие политические уголовные дела и аресты с обысками.

Процесс по делу Платошкина закончился, не успев начаться. Из зала суда

Кроме как политической трибуной МосгорДума властям не опасна, поэтому единственный смысл 4-месячного "отпуска" МосгорДумы - перекрыть эту самую трибуну, причём к каким-то конкретным датам.

Как-то так.