Телеканал ОТР хочет снова спереть мой "Фитиль"

10 марта я написал небольшую заметку «И Фитиль сперли». О том, что раньше у меня все больше крали «Фарс-мажор», а теперь вот сперли кадры из моего фитилевского сюжета «Азовская бяка». Сделал это канал ОТР, передача «Среда обитания», сюжет про детское питание.

Причем мой сюжет был о плохом качестве этого питания, а тут наоборот - довольно серенькая джинса, то есть - плохо скрытая реклама: «На производстве детского питания всё перерабатываемое сырье только высшей категории, оно проходит проверку качества в лаборатории, бла-бла-бла…».

Впрочем, даже будь этот сюжет гениальным, что на сегодняшнем ТВ редкость, красть чужие кадры все равно плохо. И незаконно.

На заметку канал ОТР, возглавляемый Анатолием Лысенко, никак не отреагировал - вот еще! - так что пришлось направить означенному товарищу претензию.



«Генеральному директору некоммерческой организации

«Общественное телевидение России»

Анатолию Лысенко



1 февраля 2021 в программе «Из чего на самом деле производят детское питание» цикла «Среда обитания» c 10.38 по 10.49 без моего разрешения и без ссылок на источник были использованы кадры из моего документального сюжета «Азовская бяка», «Фитиль» №319, выпуск 1989 года. Использование данного контента является незаконным, так как осуществляется без моего разрешения и без указания имени автора.

В соответствии со ст. 1259 ГК РФ использованный в программе фрагмент является объектом авторского права. Мне, как автору произведения, принадлежат исключительные права на его использование. Согласно п.1 ст. 1229 ГК РФ: «Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности без согласия правообладателя».

В случае, когда изготовление, распространение или иное использование, а также импорт, перевозка или хранение материальных носителей, в которых выражены результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, приводят к нарушению исключительного права на такой результат или на такое средство, такие материальные носители считаются контрафактными и по решению суда подлежат изъятию из оборота и уничтожению без какой бы то ни было компенсации. Оборудование, прочие устройства и материалы, главным образом используемые или предназначенные для совершения нарушения исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации, по решению суда подлежат изъятию из оборота и уничтожению за счет нарушителя».

В соответствии со ст. 1253 ГК РФ «Если юридическое лицо неоднократно или грубо нарушает исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, суд может в соответствии с пунктом 2 статьи 61 настоящего Кодекса принять решение о ликвидации такого юридического лица».

Согласно ст. 1301 ГК РФ: «В случаях нарушения исключительного права на произведение автор или иной правообладатель наряду с использованием других применимых способов защиты и мер ответственности, установленных настоящим Кодексом (статьи 1250, 1252 и 1253), вправе в соответствии с пунктом 3 статьи 1252 настоящего Кодекса требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации».

Прошу прекратить размещение данного контента на сайте ОТР, на YouTube и в других местах, и не допускать этого впредь.

Также оставляю за собой право обратиться в компетентные органы по вопросу привлечения Вас к административной ответственности в соответствии со статьей 7.12 Кодекса РФ об административных правонарушениях и к уголовной ответственности в соответствии со статьей 146 Уголовного кодекса РФ.

Владимир Гречанинов

24 марта 2021».



Судиться плагиаторы с ОТР со мной не захотели и быстренько убрали контрафактные программы из интернета. И, понятно, даже не извинились, хотя не мешало бы. Впрочем, от них я и не ждал.

И вдруг вчера приходит вот такое послание:



«Уважаемый Владимир Сергеевич!

В адрес автономной некоммерческой организации «Общественное телевидение России» от Вас поступила претензия, датированная 24 марта 2021 года, касающаяся неправомерного использования фрагментов документального сюжета «Фитиль» № 319, выпуск 1989 года.

АНО «ОТВР», до выяснения всех обстоятельств использования кадров из вышеуказанного выпуска «Фитиля» № 319, где Вы указаны автором, прекратила размещение программы «Из чего на самом деле производят детское питание» на сайте «О6щестnешюго телевидения России» (далее ОТР), а также на YouTube канале ОТР согласно требованию, указанному в Вашей претензии.

В целях дальнейшего правомерного использования АНО «ОТВР» выпусков «Фитиля», просим Вас сообщить кто является правообладателем указанного контента. В том случае если правообладателем являетесь Вы, просим Вас предоставить соответствующие документы.

С уважением,

Заместитель генерального директора

Исполнительный директор

И.Э.Найговзин»



Если честно, письмо привело меня в некоторое замешательство. То есть получается, что ОТР перестало крутить ворованный контент не потому что осознало, а до выяснения?.. И речь идет вовсе не об извинениях и не о заключении, как это принято в цивилизованном мире, лицензионного договора… Любопытно!

Мне всегда казалось, что человек, занимающий достаточно высокий пост на ТВ, награжденный, к тому же, значком «Почетный радист», грамотой Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям и другими высокими наградами, должен иметь какое-то представление об авторском праве. В котором прямо указано (статьи 1263 ГК РФ), что авторами и правообладателями любого аудиовизуального произведения являются режиссер-постановщик, автор сценария и композитор.

Композитора у нас не было, был режиссер - Георгий Голубов и я, автор, что указано в титрах большими буквами, легко можете убедиться. Или ОТР полагает, что сюжет сочинил какой-то другой Гречанинов, и теперь я должен кому-то предоставить какие-то доказательства?.. Выписку из домовой книги, генный паспорт, ПЦР, анализ мочи?..

Но тогда законно возникает и встречный вопрос – а какое, собственно, отношение к моему сюжету и к киножурналу вообще имеет этот самый телеканал ОТР? Который, как следует из письма, оказывается собирается и дальше «использовать выпуски «Фитиля…», к которому не имеет ни малейшего отношения.

Получив ответы на эти вопросы, я охотно продолжу дискуссию на тему авторского права, плагиата, уголовной ответственности, журналистской этики и тому подобное.