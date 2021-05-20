Заменить тюрьму каторгой?

Директор Федеральной службы исполнения наказаний Александр Калашников предложил активнее использовать заключенных для работы в России, куда сейчас приглашают трудовых мигрантов, по его словам, право попросить замену наказания принудительными работами имеют сейчас 188 тысяч человек.

Число заключенных в России к 2021 году сократилось до 483 тысяч человек с более чем 860 тысяч человек в 2010 году, отметил Калашников.

В общем, непорядок, конечно. А кто работать будет?

И структура заключенных – сейчас в основном это уголовники. Если же увеличить долю «политических», то качество трудовых ресурсов может улучшиться. Одно дело таджик из дальнего кишлака, другое – профессор Платошкин, например. Ему можно бы и более ответственную работу доверить. А что?

Директор ФСИН даже предложил организовать трудовые лагеря для осужденных прямо на крупных объектах, где не хватает рабочей силы. Так сказать, с доставкой на дом.

А то мораторий, который был введен на время пандемии, заканчивается меньше чем через месяц. Путилковское шоссе в сторону Московской кольцевой. Тысячи иностранцев толпятся на дороге, на обочине, мешают движению, пытаются поймать автобус. Все разом стремятся в самое известное для мигранта место: 69-й километр МКАД - Единый миграционный центр. Именно здесь выдают разрешения на работу и пребывание в стране.

Из-за миграционного центра вообще жить в этом районе стало некомфортно – толпы людей со всего света, хотя главным образом из республик б.СССР, круглые сутки толпятся во дворах, тусуются в магазинах – продлить «миграционку» дело непростое и небыстрое, многие остаются ночевать, чтобы рано утром занять место в очереди.

А тут все очень удобно: лагерь-работа-лагерь. И никаких продлений "миграционок".

А.Б.