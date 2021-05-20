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Московский листок

Инфраструктура изношена, а денег нет. На инфраструктуру

Опубликовано 20.05.2021 в разделе комментариев 0

путин экономика росстат минэкономики
Инфраструктура изношена, а денег нет. На инфраструктуру

В Совете Федерации предупредили о развале коммунальной инфраструктуры

Степень износа коммунальной инфраструктуры в России составляет 60%, а на ее замену либо модернизацию уже сейчас требуется не менее 4 триллионов рублей, сообщил первый зампред комитета Совета Федерации по федеративному устройству Андрей Шевченко на заседании круглого стола.

"Степень износа коммунальной инфраструктуры в целом по стране варьируется в пределах 60%, при этом ее значительная часть, помимо высокого уровня изношенности, уже давно не отвечает требованиям энергоэффективности и экологичности", - сказал он.

Сенатор отметил, что в отдельных регионах ситуация с состоянием коммунальной инфраструктуры вызывает повышенную обеспокоенность. Так, согласно данным единой межведомственной информационно-статистической системы, в ряде регионов общий уровень износа всей коммунальной инфраструктуры превышает 70% , а по отдельным ее видам, например, канализационным сетям, более 80%.

Как отметил Шевченко, на замену либо модернизацию коммунальной инфраструктуры уже сейчас требуется не менее 4 триллионов рублей.

"Однако с учетом того, что бюджеты большинства субъектов федерации, а также муниципальных образований носят дефицитный характер, они явно не смогут изыскать соответствующие финансовые ресурсы».

4 триллиона сумма, конечно, большая, сопоставимая с бюджетом Москвы. Но как так вышло, что десятилетиями бюджетные деньги расходовались на что угодно: олимпиады и чемпионаты мира, тротуарную плитку и полеты на Камчатку, на «ускорение строительства» в конце концов.

Как украсть почти 200 миллиардов рублей из московского бюджета

А коммунальные сети оказались изношены на 60 процентов…


Рост цен стал главным источников стресса россиян

Россияне в 2021 году чаще всего испытывают стресс из-за роста цен, низких зарплат и экономического кризиса.

Исследование, посвященное стрессу россиян, провели социологи холдинга «Ромир». Результаты опроса приводит РБК. В исследовании участвовало 3500 респондентов.

Как оказалось, в 2021 году жители страны стали значительно спокойнее по сравнению с 2020 годом, когда многих встревожила пандемия коронавируса. Теперь этот страх прошел.

Если в прошлом году стресс испытывало 79% россиян, то в 2021 году об этом заявило только 55%.

Основными источниками стресса для жителей страны стали инфляция и рост цен (62%), низкие зарплаты (56%), кризис в экономике (30%), рост безработицы (27%), социальное расслоение (25%).

Ну все значит нормально: рост цен и низкие зарплаты - это не ЧП, а норма жизни в современной России.

Заменить тюрьму каторгой?

Сейчас свободный обмен информацией немного ограничат, и можно будет успокоиться. Я б еще некоторые слова типа «инфляция», «кризис», «безработица» ограничил Роскомнадзором, и вообще все в порядке бы стало.

А.Б.



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