Пионерия из средневековой Фландрии

А вы заметили, что после «Великая Отечественная война» стали появляться даты? Так странно... А к «революции», которую стали писать с большой буквы, добавилось уточнение — 1917 года? А под одним сегодняшним постом в FB (нынче 19 мая!) я только что увидела важный комментарий: "В Советском Союзе лагеря отдыха было принято называть пионерскими".

Понимаете, да? Мы давно уже бумеры. Старичье, говоря более привычным языком. Для зумеров же, по большому счету, что первая Отечественная, что Великая — миллион лет назад. Не говоря уж о революции — это какая, французская? Наша? Это когда декабристы? А, уже после отмены крепостного права?

Я не преувеличиваю. Но немножко горюю, что наше время уже прошло. Сходила вчера на выставку соцреализма в любимый ЦДХ (который теперь стал Новой Третьяковкой, но при этом ветшает, пустеет, скучнеет... это моя особая боль). Эклектично и довольно сумбурно, честно говоря. Но несколько гениальных работ есть. Я о Дейнеке, Пименове, Яблонской, Нисском и прочих классиках даже не говорю. Вот, к примеру, не известный мне художник. И фамилию, к стыду, не запомнила, и фото не очень удачное — стекло отражает солнечный свет (кто ж так вешает картины, новые третьяковцы, а?).

Но как круто. И в общем, в тему. Мне в этой композиции чудятся какие-то совсем далекие и абсолютно не советские времена. Голландские гёзы в кломпах и с совсем не пионерским треугольным флажком. Тиль Уленшпигель с другом и верной Неле. Так изысканно и красиво... Ну да, пионерия же тыщу лет назад была.

А что, они позже гёзов? У нас?! Надо же...