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Московский листок

Дума ужесточает ответственность за цитирование

Опубликовано 20.05.2021 в разделе комментариев 5

путин цензура выборы кремль
Дума ужесточает ответственность за цитирование

Журналисты будут нести ответственность за цитирование ложных и противоправных материалов других средств массовой информации, если главных редакторов этих СМИ нельзя установить и привлечь к ответственности.

Соответствующее положение содержится в законопроекте о введении маркировки анонсов зрелищных мероприятий, который был принят Госдумой в третьем чтении.

Согласно действующему законодательству, редакция, главный редактор и журналист не несут ответственности за распространение ложных, противоправных или порочащих сведений, если они являются "дословным воспроизведением сообщений и материалов или их фрагментов, распространенных другим средством массовой информации, <...> которое может быть установлено и привлечено к ответственности за данное нарушение".

Поправки в закон о СМИ устанавливают, что теперь журналисты будут освобождаться от ответственности только в том случае, если главный редактор цитируемого СМИ "может быть установлен и привлечен к ответственности", передает ТАСС.

Как пояснил один из авторов законопроекта, первый замглавы думского комитета по информполитике Сергей Боярский, изменения вносятся для того, чтобы журналисты не ссылались на несуществующие СМИ.

Причем логика железная: "Если главного редактора установить невозможно, то, соответственно, СМИ не существует, поэтому ответственность будет нести тот, кто разместил какую-то информацию, прикрывшись, по сути, выдуманным цитированием", - заявил он.

Замечу, что главный редактор обязателен по закону о СМИ только в России – в других странах структура медиа может существенно отличаться. То есть цитирование зарубежного СМИ, главный редактор которого может просто отказаться реагировать на запросы из России, будет чревато…

Вообще свободное цитирование – это основа всякого информационного процесса. В современном информационном обществе ответственность за цитирование – это полное прекращение информационной работы, она просто становится такой обременительной, что заниматься ей невозможно. Вы представьте себе проверку каждой ссылки, да еще на предмет процессуальной состоятельности руководства СМИ. Нереально работать.

Останется цитировать только ТАСС. Видимо, в этом и заключается сверхзадача законопроекта. Ограничить распространение «нежелательной» информации.

А.Б.

 



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Всего комментариев к статье: 5
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Председателю Конституционного Суда и Верховного Суда РФ желаем долго жить. После смерти Путина
в любом случае они будут арестованы. написал 20.05.2021 13:56
.
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Re: После смерти Путина все его законы будут объявлены не соответствующими основам юриспруденции
Ждлждлжлжлдж написал 20.05.2021 13:49
все это инородческое оправление противоестественных надобностей будет квалифицировано как наследственное преступление перед Русской Нацией
(живые будут завидовать мнртвым, соплеменники - выжигать носителей генов каленым железом, дабы самим не прилетело)
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После смерти Путина все его законы будут объявлены не соответствующими основам юриспруденции
и отменены. написал 20.05.2021 13:43
После смерти Путина все его законы будут объявлены не соответствующими основам юриспруденции и отменены. Лица, которые их принимали и применяли, понесут ответственность в полной мере, в первую очередь, как профессионалы.
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(без названия)
Длидлрдид написал 20.05.2021 13:09
нууу - эт классика жанра "цензура, как затыкание рта оппонента"
(эвона, недавно, - любимая цитатка от лейбы нащот "сыновей аптекарей и часовых дел мастеров" - и? шо ви таки сделали, г-н главред?? - во-во, аналогично тоему еврейскому диназаврику)
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(без названия)
насреддин написал 20.05.2021 13:05
На самом деле логика довольно старая - была бы статья, а человек найдется. Нельзя редактора установить, ничего страшного, и журналист сгодится. Фашизм, он такой...
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