"А что?" Новости на "Главтема Народ": все же обоссались маленько

Новости от продюсерского центра Александра Викторовича Краснова. Ведущий Анатолий Баранов.

Президент Владимир Путин призвал организовать туристическую инфраструктуру в Долине гейзеров на Камчатке. Он возразил вице-премьеру Дмитрию Чернышенко, сказавшему, что массовый туризм повредит природе гейзерного поля.

Как интересно живут люди!

Вот вытопчут или не вытопчут гейзеры многочисленные туристы? Это важный вопрос.

Сейчас туристов мало, и не вытопчут. Но Путин же сказал, что всем нужно на гейзеры! Значит, будет туристов много, по спецпутевкам от профсоюза поедут, куда денутся?..

Это в каком-то смысле даже лучше, чем Италия или Египет. И лучше, чем Канары, даже никто и не спорит.

Вот о чем надо думать!

А вы все Платошкин да Платошкин, Навальный да Навальный. Сахар подорожал. Штрафы замучили. Из бюджета воруют уже миллиардами.

О чем вы, люди? Ведь гейзеры!

И тайга в Туве.

Вы пили таежный чай с министром обороны? Теперь будете - Путин сказал. Нет, не обоссытся. (убрано цензурой)