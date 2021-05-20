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"А что?" Новости на "Главтема Народ": все же обоссались маленько

Опубликовано 20.05.2021 в разделе комментариев 0

Новости от продюсерского центра Александра Викторовича Краснова. Ведущий Анатолий Баранов.

Президент Владимир Путин призвал организовать туристическую инфраструктуру в Долине гейзеров на Камчатке. Он возразил вице-премьеру Дмитрию Чернышенко, сказавшему, что массовый туризм повредит природе гейзерного поля.

Как интересно живут люди!

Вот вытопчут или не вытопчут гейзеры многочисленные туристы? Это важный вопрос.

Сейчас туристов мало, и не вытопчут. Но Путин же сказал, что всем нужно на гейзеры! Значит, будет туристов много, по спецпутевкам от профсоюза поедут, куда денутся?..

Это в каком-то смысле даже лучше, чем Италия или Египет. И лучше, чем Канары, даже никто и не спорит.

Вот о чем надо думать!

А вы все Платошкин да Платошкин, Навальный да Навальный. Сахар подорожал. Штрафы замучили. Из бюджета воруют уже миллиардами.

О чем вы, люди? Ведь гейзеры!

И тайга в Туве.

Вы пили таежный чай с министром обороны? Теперь будете - Путин сказал. Нет, не обоссытся.  (убрано цензурой)

 

 



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