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Московский листок

Американцы заподозрили китайцев в "рукотворности" пандемии

Опубликовано 21.05.2021 в разделе комментариев 2

медицина бюрократия лекарства коронавирус
Американцы заподозрили китайцев в "рукотворности" пандемии

Республиканцы из комитета палаты представителей США по разведке заявили о «серьезных косвенных доказательствах» того, что вспышка COVID-19 могла произойти по причине утечки из Уханьского института вирусологии.

Республиканцы назвали в качестве улик «информацию о возникновении инфекций из-за утечек из исследовательских лабораторий», а также предупреждение американских дипломатов в Китае в 2017 году о том, что в Ухане занимаются «опасными исследованиями коронавирусов без соблюдения обязательных протоколов безопасности». 

Согласно докладу, осенью 2019 года у некоторых исследователей лаборатории появились характерные для заболевания симптомы. Помимо этого, республиканцы указали на причастность китайских военных к институту в Ухане.

***

Конечно, странно обсуждать как сенсацию информацию, которая широко обсуждалась еще год назад, в том числе и на ФОРУМе.мск. Правда, тогда в числе подозреваемых были и сами американцы, имеющие в ведении министерства обороны лаборатории подобного профиля за рубежом.

Внятных ответов тогда так и не получили, а теперь те, кто должен был отвечать, сами задают вопросы, подобные прошлогодним. В том числе, что работы именно с боевыми штаммами, и именно коронавируса, велись начиная где-то с середины 2010-х годов.

Это правда, китайцы явно значил, что имеют дело с особо опасной инфекцией - иначе меры были бы не такими жесткими и затратными. Для США алиби может считаться то, чито именно американцы пострадали от эмидемии больше всех.

Но сама мысль о рукотворности КОВИД-19 заставляет по-иному взглянуть на события прошедшего года...

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 2
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Ходят в тайгу парою педерасты старые? 3,1416-дарас всего один - завидонов никодим!
11111DAOPJATOTDA!! написал 21.05.2021 01:55
"3авидонов Никос написал 21.05.2021 01:37
Если Китай реально изготавливает в пробирках вирусы, то на России тогда стопроцентно ведутся под крышей НКВД аналогичные работы; просто у нас ученые косорукие, их руки заточены на изобретении ядов при которых даже вирусы не выживают. "
- Таки ты, гав-нюк недоделанный, ж-пой рожденный, наверное, выжил из таки ума еще в довоенный период, таки когда был НКВД? То таки да-аа?
"Это правда, китайцы явно ?ЗНАЧИЛ?, что имеют дело с особо опасной инфекцией - иначе меры были бы не такими жесткими и затратными. Для США алиби может считаться то, чито именно американцы пострадали от эмидемии больше всех.
Но сама мысль о рукотворности КОВИД-19 заставляет по-иному взглянуть на события прошедшего года..."
- Таки Баранов как-то странно пишет - то таки да! Таки и логика у него сильно страдает по неизвестной? таки причине - то таки да...
Но таки дело не в этом - то, что там амеров сдохло таки да - много - дела не меняет! И не говорит о том, что вирус не они придумали и сделали? Таки бывает - принесет дурак в казарму противотанковую мину и под кроватью разбирает, чтобы никто не видел - то таки ему и больше достается, но это таки не значит, что мину принес таки не он - то таки да...
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Ходят в тайгу парою педерасты старые!
3авидонов Никос написал 21.05.2021 01:37
Если Китай реально изготавливает в пробирках вирусы, то на России тогда стопроцентно ведутся под крышей НКВД аналогичные работы; просто у нас ученые косорукие, их руки заточены на изобретении ядов при которых даже вирусы не выживают.
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