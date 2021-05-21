Республиканцы из комитета палаты представителей США по разведке заявили о «серьезных косвенных доказательствах» того, что вспышка COVID-19 могла произойти по причине утечки из Уханьского института вирусологии.

Республиканцы назвали в качестве улик «информацию о возникновении инфекций из-за утечек из исследовательских лабораторий», а также предупреждение американских дипломатов в Китае в 2017 году о том, что в Ухане занимаются «опасными исследованиями коронавирусов без соблюдения обязательных протоколов безопасности».

Согласно докладу, осенью 2019 года у некоторых исследователей лаборатории появились характерные для заболевания симптомы. Помимо этого, республиканцы указали на причастность китайских военных к институту в Ухане.

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Конечно, странно обсуждать как сенсацию информацию, которая широко обсуждалась еще год назад, в том числе и на ФОРУМе.мск. Правда, тогда в числе подозреваемых были и сами американцы, имеющие в ведении министерства обороны лаборатории подобного профиля за рубежом.

Внятных ответов тогда так и не получили, а теперь те, кто должен был отвечать, сами задают вопросы, подобные прошлогодним. В том числе, что работы именно с боевыми штаммами, и именно коронавируса, велись начиная где-то с середины 2010-х годов.

Это правда, китайцы явно значил, что имеют дело с особо опасной инфекцией - иначе меры были бы не такими жесткими и затратными. Для США алиби может считаться то, чито именно американцы пострадали от эмидемии больше всех.

Но сама мысль о рукотворности КОВИД-19 заставляет по-иному взглянуть на события прошедшего года...

А.Б.