"Мухоморка" всероссийского масштаба?

В апреле 2020 года региональные власти выделяли дополнительные выплаты, тем, кто соблюдал режим самоизоляции, так называемые «ковидные деньги», которые назначались автоматически и носили беззаявительный характер. Например, в Московской области это составило для пенсионеров 3000 рублей, а в Ленинградской области – 2000 рублей. Но как оказалось, до многих получателей эти выплаты дошли, но не совсем.

Многие пенсионеры получают свою пенсию «по старинке», в почтовом отделении. Но, как эти пенсионные деньги попадают в почтовое отделение? Из пенсионного фонда, скажете вы, а вышеописанные выплаты из бюджета. Правильно! Но между почтовым отделением и пенсионным фондом (или бюджетом) есть «прокладка» - банк. То есть, по сути, деньги пенсионеру выдаёт не столько почтовое отделение, сколько тот самый банк, с которым у Почты России заключён договор. Эти тонкости важны, чтобы разобраться в сути дела. Если вы получаете пенсию в почтовом отделении, значит, у вас открыт счёт в том банке, с которым у Почты заключён договор обслуживания.

Так вот, до лета 2020 года такой «прокладкой» был банк «Открытие». Все те пенсионеры, которые получали пенсию в почтовом отделении, имели там свой счёт. Этот факт особо никого не заботил, поскольку на него зачислялась пенсия и тут же снималась самими пенсионерами. Но летом 2020 года Почта России сменила «прокладку» и вместо банка «Открытие» пенсионеров стал обслуживать «Почта банк». Ну и что? - спросите вы, — какая разница?

Разницы никакой. Но вот те самые 2000 рублей, которые были выделены пенсионерам региональными властями, не все получены «на руки». Они остались «висеть» на счетах пенсионеров в банке «Открытие». И многие пенсионеры просто об этом не знают. При этом ни банк «Открытие», ни Почта России не спешат проинформировать пенсионеров об этих деньгах.

Как это выяснилось? Данная ситуация затронула семью моего коллеги, Евгения Игнатьева, депутата Совета депутатов муниципального образования «Светогорское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области, который провел целое расследование. В ноябре прошлого года его мама, являющаяся пенсионером, запросила выписку о своих пенсионных и иных поступлениях в МФЦ. В полученной выписке она с удивлением обнаружила, что летом ей выплачивались те самые 2000 р. Она о них слышала, но в течение полугода, когда она получала пенсию, в почтовом отделении ни разу не обмолвились об этих выплатах. Когда в октябре 2020 г. она получила выписку и с ней пришла на почту, чтобы выяснить, каким образом это получилось, то тогда и выяснилось, что у Почты России сменился банк обслуживания и те выплаты нужно искать в банке «Открытие». «Интересно. А если бы пенсионер не взял выписку, то так бы и не узнал о том, что ему выплачивали эти 2000? Сколько таких пенсионеров по Ленобласти? Из друзей и знакомых нашей семьи (пенсионеров) нашлось ещё трое человек, которые тоже не получали эти выплаты (и не знали о них). Есть ли такие случаи по стране?» - говорит депутат Евгений Игнатьев.

По его словам, в комитете социальной защиты (который занимался этими выплатами) сообщили, что у них нет информации о том, что пенсионерам не доведены выплаты. Все выплаты зачислены на банковские счета пенсионеров. Но в какой банк? В банк «Открытие».

Сам банк «Открытие» не отрицает того, что эти выплаты действительно находятся на банковских счетах. Пенсионеры могут обратиться в банк и забрать свои деньги. Главное, чтобы они знали о существовании этих денег. Но во многих ли городах есть отделения банка «Открытие»? В нашем случае, за 60 км. в райцентре. Туда съезди за 220р, обратно ещё за 220р. И вот от 2000 осталось уже 1560.

«Общение с Почтой России было, откровенно говоря, смешным. Я направил им свой депутатский запрос, на что мне ответили, что они не совсем понимают суть вопроса. При этом контактов для общения не предоставили. Возможности связаться со специалистом, который готовил ответ, тоже нет. Горячая линия не соединяет ни с кем из сотрудников. Письмо на электронную почту пока остаётся без ответа. Вот так и работаем», - возмущается Евгений Игнатьев.

«Вся эта история напоминает какую-то «мухоморку» с деньгами: вроде и не украдены, но и не выплачены. Могу только предположить, сколько таких «спящих» денег прокрутилось на счетах банка в масштабах страны. Остаётся только воспользоваться публичными инструментами привлечения внимания», - добавил политик

Елена Романенко,

эксперт Координационного совета некоммерческих организаций России