КАК ВЫРАСТИТЬ ДЕТЕЙ

Итак, если понимать суть открытого Лысенко закона стадийности развития и осмысленно (или не понимая этого) ещё неразвитому организму обеспечить комфорт, скажем, если телятам, предназначенным на мясо, с самого рождения давать неограниченно кормов, то их развитие как коров и быков прекратиться или замедлится и этим исказится – они вырастут не в настоящих коров и быков, а только во внешне похожих на коров и быков больших, жирных животных. Правда, это и нужно, чтобы получить от них много качественного мяса.

Интересно, что ведь чуть ли не с древних времён люди заметили, если живое существо избавить от проблем производства потомства, то оно быстро набирает вес и даёт жирное, качественное мясо. Поэтому холостили всех животных, которых планировали пустить на мясо, даже птицу, и в той же Франции ценились холощённые петушки – каплуны, и холощённые куры – пулярки. Даже растения – бесплодные гибриды – дают больше плодов (с «холостыми» семенами) и высшего качества, чем растения, заботящиеся о том, чтобы дать потомство.

Так неужели это факт, точно установленный в животном и растительном мире, осмысленный Лысенко в закон стадийности развития жизни, не имеет отношения к потомству человека?

Но если имеет, то тогда как детей кормить? И что делать, накормив их?

Ведь с людьми проблема в том, что нам важно воспитать не только их тело – не только сделать детей БЕЗУСЛОВНО половозрелыми, но и воспитать их как людей.

Я много писал о воспитании детей, как людей, не подозревая, что применял в своих рассуждениях закон стадийности развития Лысенко. Но даже я не касался вопроса о том, как детей надо кормить, – мне казалось, что это не имеет никакого значения. И только прочтя повесть Долгушина, задумался – если для растений и животных это имеет значение, то почему кормление не имеет значения для детей?

И вот тут я вспомнил не свои работы на эту тему (я пишу о воспитании детей с 80-х годов), а книгу английского философа и политического мыслителя Джона Локка (1632-1704), который ещё в невообразимо далёком 1691 году написал работу «Мысли о воспитании». Тогда много, чего не знали, но знали главное – как вырастить джентльменов – людей, которые презирая лень мощно двинут в Великобритании научно технический прогресс, и презирая страх смерти, выступят на защиту интересов Британской империи (сначала создав её).

Книга Локка - это лучшее, что мне приходилось видеть на тему воспитания детей, и, хотя надо сказать, работа длинновата и многое из ее деталей уже устарело, но не устарели принципы. Я дам несколько цитат, из которых можно понять, что это за принципы, и начну с того, как будущих джентльменов надо кормить.

«Что касается пищи, - пишет Джон Локк, - то она должна быть совсем обыкновенной и простой; и я бы советовал, пока ребёнок ходит в детском платьице или по крайней мере до двух или трёхлетнего возраста, вовсе не давать ему мяса. Но как это ни полезно для его здоровья или силы в настоящем или в будущем, я боюсь, что родители с этим не согласятся, так как они сбиты с толку собственной привычкой есть слишком много мяса: они готовы думать, что их дети, как и они сами, если не будут иметь мяса, по крайней мере, два раза в день, то подвергнутся опасности умереть с голода.

…Но если мой юный джентльмен уж так обязательно должен получить мясо, то пусть он получает его только раз в день, и притом только одного сорта. Обыкновенная говядина, баранина, телятина и т. д. безо всякой другой приправы, кроме голода…

…Когда мальчик просит есть не в установленное время, не давайте ему ничего другого, кроме сухого хлеба. Если он голоден, а не капризничает только, он удовлетворится одним хлебом; если же он не голоден, то ему вовсе не следует есть. Этим вы достигнете двух хороших результатов. Во-первых, привычка заставит его полюбить хлеб, ибо, как я сказал, наш вкус и желудок находят удовольствие в том, к чему мы их приучили. Другая польза, достигаемая этим, заключается в том, что вы не приучите его есть больше и чаще, чем требует природа. Я не думаю, что все люди обладают одинаковым аппетитом: у одних желудки от природы крепче, у других слабее. Но я думаю, что многие люди становятся гурманами и обжорами в силу привычки, не будучи таковыми от природы; и я вижу, что в разных странах люди, которые едят только два раза в день, так же сильны и бодры, как и те, которые постоянным упражнением приучили свои желудки напоминать о себе четыре или пять раз. Римляне почти ничего не ели до ужина; это была единственная настоящая еда даже у тех, которые ели более одного раза в день; и те, кто имел привычку завтракать – одни в восемь часов, другие в девять, третьи в двенадцать или несколько позже, – никогда не ели мяса и не заставляли для себя готовить особого блюда. Август, будучи уже величайшим монархом на земле, рассказывает нам, что он брал с собой в одноколку кусок хлеба. А Сенека, сообщая в своём 83-м письме, какой режим он установил для себя, уже будучи стариком, когда возраст допускал послабления, говорит, что он имел привычку съедать за обедом лишь кусок сухого хлеба и даже не садился за стол, хотя его состояние позволяло ему (если бы этого требовало его здоровье) тратить на обед не худший, чем любой принятый в Англии, даже в два раза больше. Повелители мира росли на этой скудной пище; и молодые джентльмены в Риме не чувствовали недостатка силы, физической или духовной, из-за того, что они ели лишь один раз в день. Если же случалось, что кто-либо не был в состоянии поститься до ужина, который был единственной установленной едой, то он брал только кусок сухого хлеба или – самое большее – несколько изюминок, чтобы «заморить червячка».

Это правило умеренности считалось настолько необходимым для здоровья и работы, что обычай садиться за стол один раз в день устоял против наплыва роскоши, которая была занесена в среду римлян их завоеваниями и грабежами на Востоке, и даже те, кто отказались от старинной умеренности в еде и стали задавать пиры, не начинали их раньше вечера. Садиться за стол больше одного раза в день считалось столь чудовищным, что до времён Цезаря римляне находили предосудительным устраивать пир или садиться за стол до захода солнца. Поэтому, если в том не усмотрят чрезмерной суровости, я считал бы самым подходящим давать моему юному джентльмену также и к завтраку только хлеб.

…Утро обыкновенно предназначается для учения, которому полный желудок является плохой подготовкой. Сухой хлеб, будучи самой лучшей пищей, в то же время создаёт меньше всего соблазнов; и кто заботливо относится к физическому и духовному развитию ребёнка и не желает из него сделать тупого и нездорового человека, не станет его пичкать за завтраком. И пусть не думают, что такой режим не подходит для человека с состоянием и высокого положения. Джентльмен должен воспитываться так, чтобы во все времена быть в состоянии носить оружие и стать солдатом. А кто в наше время так воспитывает своего сына, как будто предназначает его к тому, чтобы тот проспал всю жизнь в изобилии и довольстве, предоставленных ему большим состоянием, которое он собирается ему оставить, тот мало принимает в соображение примеры, которые видел, и время, в которое живёт.

…Этим я заканчиваю свои соображения относительно тела и здоровья. Сказанное мною сводится к следующим немногим и легко выполнимым правилам: обилие свежего воздуха, упражнения, сон, простая пища; никаких вин или крепких напитков; очень мало лекарств; не слишком тёплая и не слишком тесная одежда; приучать голову и ноги к холоду, часто обмывать ноги холодной водой и приучать их к сырости».

Тут даже не знаешь, как предлагаемый Локком способ кормление детей предлагать современным родителям – они тебя заплюют за такие советы. Да и у самого рука не поднимется. Как рекомендовать кормить ребёнка сухим хлебом, когда человечество уже решило вопрос с питанием, по крайней мере, «цивилизованных» стран?

Но обратите внимание – нельзя поливать кукурузу, пока не появится пятый листик, и Локк советует не кормить детей «от пуза», вернее, от желания самого процесса еды, а мы часто едим не потому, что голодны, а потому, что привыкли есть. Во всяком случае Локк предлагает добиваться от детей состояния, когда дети реально проголодаются.

Зачем это «издевательство» над ребёнком? По Лысенко получается – для того, чтобы ребёнок созрел, чтобы закончил стадию детства, чтобы стал не по внешнему виду, а реально половозрелым. Чтобы его в зрелые годы интересовали не лица своего пола, и даже не онанизм, а ребят интересовали настоящие, а не резиновые, девушки, а девушек - юноши. Чтобы человек стремился создать семью и прожить в окружении своих детей, а не в окружении котиков.

Вот читаю в интернете сетования женщины, что ей за тридцать, а мужа нет и, видимо, придётся доживать жизнь в одиночестве. Жалко её, но одновременно накатывает возмущение: как это – «в одиночестве»?? Роди ребёнка или двух, и ты уже никогда не будешь одинока! Но ей это и в голову не приходит, для неё дети – ничто! Начисто атрофирована биологическая цель жизни.

Недавно я писал о том, что Сталин приказал расконвоировать пленных немцев, что оставшиеся без мужчин советские женщины могли завести детей. Раньше меня это не интересовало, а вот сейчас вспомнил, что в моём детстве из тех сверстников, кого могу вспомнить (в нашей компании были только ребята), из примерно 20 подростков, родившихся через пару-тройку лет после войны, пятеро ребят никогда не имели отцов, да и ещё через дорогу от нас жила девчонка на пару лет меня старше, тоже с матерью без отца. И тех матерей не пугали материальные трудности – их пугало остаться без детей.

Да, конечно, волосы на лобке могут и появиться, но как заглянуть ребёнку в спинной мозг? Как понять, что произошло с его инстинктами? Это безусловно надо изучать, и если бы умственно импотентные генетики не заплевали найденное Лысенко, то мы бы сегодня об этом знали если и не всё необходимое, то, по крайней мере, много. А сейчас?

А сейчас, как ёжик в тумане, возникает единственный вывод - чтобы вырастить половозрелых людей, во всяком случае, ДАВАЙТЕ ДЕТЯМ ПРОГОЛОДАТЬСЯ!

Хотя не всё так просто

Еда имеет безусловное значение и в свете иных результатов, уже найденных исследователями. Вот давайте рассмотрим исследование, которое, казалось бы, «не в тему», но безусловно связано с тем, как кормить детей.

Мне уже приходилось ссылался на вот это обстоятельство:

«Мозг пятилетнего ребенка оказался «энергетическим монстром» — он потребляет вдвое больше глюкозы, чем мозг взрослого, выяснили антропологи из Северо-Западного университета (штат Иллинойс, США). Это открытие помогло понять, почему дети растут гораздо медленнее, чем детеныши других млекопитающих. Новое исследование опубликовано в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Исследователи проанализировали динамику потребления глюкозы и рост объема мозга у 36 человек. Ученые понаблюдали за выбранной группой от рождения до совершеннолетия. Оказалось, что больше всего ресурсов (66 процентов от всей энергии, которую использует организм в состоянии покоя) мозг потребляет в четыре года — именно тогда, когда рост тела замедляется. Ранее считалось, что пик энергетических расходов на мозг наступает сразу после рождения, когда вес этого органа (относительно общей массы тела) максимален.

«Когда ребенку 4-6 лет, очень трудно определить его возраст по размерам тела. Вместо этого приходится смотреть на его поведение и вслушиваться в его речь. Наше исследование говорит о том, что это не случайно. В этом возрасте рост тела практически останавливается, потому что мозг поглощает все доступные организму ресурсы», — отмечает автор исследования Кристофер Кузава (Christopher Kuzawa).

Именно в эти годы человек активно познает окружающий мир, поэтому на этот период приходится максимальный рост синапсов, — связей между нейронами, что требует увеличенного количества энергии, обосновывают полученные результаты ученые».

Сначала обращу внимание вот на что. Эти исследователи, игнорируют тот факт, что и мы, и то, что руководит нашим телом, не являемся собственно атомами нашего тела. Так сейчас считает вся «официальная наука». Ну и как они объясняют, куда девается энергия, поступающая в мозг?

Всё остальное тело превращает поступающую с едой энергию (килокалории, ккал) в работу мускулов или в тепло, но ведь мозг и не шевелится, и даже прикрыт теплоизоляцией волос от потерь тепла. Так куда девается поступающая в него энергия?!

Американские исследователи – официальные «учёные», - как видите, ответили на это крайне убого – эта энергия, якобы, идёт на создание «синапсов, — связей между нейронами».

И мне почему-то вспомнился разговор чуть ли не 40-летней давности толи с директором, толи с главным инженером Павлодарского химзавода, производившего в СССР топливо для ракет. Задача завода – произвести вещество, килограмм которого выделял бы при сгорании максимум энергии – максимум килокалорий. И я в подтверждении того, что понял собеседника, высказал мысль, что им для этого необходимо создать молекулы, в которых был бы максимум не окисленных углерода и водорода. Но он меня поправил: «Не только это, мы тратим и огромное количество энергии, чтобы создать связи собственно между этими молекулами, поскольку при разрыве этих связей в момент сгорания топлива, эта энергия выделяется». И этим собеседник развил мои, на тот момент несколько убогие представления о тех требованиях, которые можно предъявить к высококалорийному топливу.

Теперь вот с этих позиций того, как создаётся и как должно выглядеть высококалорийное топливо, взгляните на представления американцев в приведенном выше исследовании. Ведь если поступающая в мозг живого вещества энергия от окисления глюкозы идёт на создание новых связей между нейронами мозга, то это должно увеличивать запас энергии в грамме вещества мозга, а это значит, что вещество мозга должно выделять огромное количество калорий при своём окислении или ином разрыве этих связей.

Вот и возник вопрос – а насколько такой субпродукт, как мозги животных, калорийнее просто мяса – мускулов животных или их жира?

Нашёл соответствующую таблицу и выяснилось, что мозги - это чуть ли не диетический продукт, поскольку говяжьи мозги содержат в 100 граммах всего 124 ккал, а мясо – 187 ккал, а жирная свинина – 489 ккал, смешно, но коровье вымя и то даёт 173 ккал.

И вопрос остаётся – если создание в мозгу дополнительных синапсов не требует никакой энергии, если мозг никакой физической работы не выполняет, если потери тепла мозгом минимальны, то на что тратится огромное количество энергии, поступающей в мозг на протяжении всей жизни человека, да и любого существа, имеющего мозг?

А ведь ответ только один – эта энергия идёт на создание Души и на её работу. Но тогда, если в момент смерти тела умирает и Душа, то эта энергия должна выделяться в огромном объёме! Но она не выделяется! Значит Душа не умирает!

Но сейчас вопрос не собственно об этом, а о том, как же ребёнка кормить??

Хотел бы быть более определённым, но пока не получается - я не знаю!

***

И вывод по этому разделу.

Есть факты, которые озадачивают и дают намёки на то, что голод для ребёнка не во вред ему, но не более того. Вопрос надо исследовать и исследовать – набирать факты, чтобы пробовать создать хотя бы гипотезу в этом вопросе.

Но для воспитания ребёнка ещё более важным является вопрос получения из него человека, а не просто организма – не просто смышлёного животного.

Для этого надо начать с вопроса – а кого можно назвать человеком?

Об этом – в продолжении.

(продолжение следует)