Уже не в первый раз ко мне обращаются эмигранты из Украины, которые неправильно поняли Указ Путина о продлении легального пребывания иностранцев в России до 15 июня.

Вернее, первый указ действовал до 2020 года, потом его продляли, и последнее продление действует до 15 июня.

Многие поняли это так, что до 15 июня нужно выехать из России и обновить миграционную карту.

ЭТОГО ДЕЛАТЬ НЕЛЬЗЯ!!!

Если человек с украинским паспортом выехал из России, то вернуться сюда будет очень трудно.

Въезд разрешен только прямым родственникам (детей к родителям и родителям к детям, супругу к супруге).

При этом тот, к кому приезжают, должен ИМЕТЬ РОССИЙСКОЕ ГРАЖДАНСТВО, А НЕ РВП ИЛИ ВНЖ!!

Многие надеются на приглашение медицинского учреждения или вызов на работу.

По опыту многих товарищей, заворачивают и с медицинскими приглашениями и с вызовами.

Особенно, если въезд на Украину длился всего несколько дней.

От этой ситуации особенно пострадали «трехмесячники», которые годами катались на границу каждые три месяца, обновляя миграционку.

Я несколько лет криком кричу таким хитросделанным или ленивым: в любой момент вас может взять служба миграции, поскольку вы прямо нарушаете правило 90/180.

Стоит хоть один раз проверить сроки пребывания в России, и вы может получить бан на въезд за нарушение.

Да, это проверяли нечасто, но уже к 2020 году таких случаев было немало. Я два года билась за право матери вернуться к ребенку в Московскую область, поскольку на границе проверили ее сроки – и оппа! – нарушение. И все.

Мать сидела на Украине, а одиннадцатилетний ребенок – в Подмосковье.

Но человек – такая упрямая коза, что , пока лично по голове не получит, не поверит. И будет себя оправдывать : «Мне некогда, я же работаю!», «Я не могу тратить время на российских бюрократов!» , «Ну, я уже десять лет так езжу – и ничего!»

И вот теперь эти «трехмесячники» - первые жертвы такого закрытия границ.

Выехать не могут, а ума пойти и получить хотя бы патент – тоже нет.

Всем понятно, что легализация в России, получение РВП, ВНЖ, гражданства – хождение по кругам ада.

Но это нужно делать, и делать вовремя. Потому что во многих случаях, если вы попадаете в ловушку запрета на въезд, вам помочь не смогут ни депутаты ни делегаты.

Итак!

Если вы находитесь в России без действующей миграционной карты, в связи с пандемией, нужно идти и срочно становиться на миграционный учет.

По просроченной миграционке вас на учет поставят.

А потом, если у вас не хватило мозгов, чтобы подавать раньше на многочисленные программы – для носителей русского языка, по упрощенке для жителей Донбасса, не было времени оторвать зад и попросить ВУ или подавать на квоту РВП, то идите и получайте патент.

Только НЕ ВЫЕЗЖАЙТЕ!!

Извините за грубость!

Накипело!