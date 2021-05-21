Уже не в первый раз ко мне обращаются эмигранты из Украины, которые неправильно поняли Указ Путина о продлении легального пребывания иностранцев в России до 15 июня.
Вернее, первый указ действовал до 2020 года, потом его продляли, и последнее продление действует до 15 июня.
Многие поняли это так, что до 15 июня нужно выехать из России и обновить миграционную карту.
ЭТОГО ДЕЛАТЬ НЕЛЬЗЯ!!!
Если человек с украинским паспортом выехал из России, то вернуться сюда будет очень трудно.
Въезд разрешен только прямым родственникам (детей к родителям и родителям к детям, супругу к супруге).
При этом тот, к кому приезжают, должен ИМЕТЬ РОССИЙСКОЕ ГРАЖДАНСТВО, А НЕ РВП ИЛИ ВНЖ!!
Многие надеются на приглашение медицинского учреждения или вызов на работу.
По опыту многих товарищей, заворачивают и с медицинскими приглашениями и с вызовами.
Особенно, если въезд на Украину длился всего несколько дней.
От этой ситуации особенно пострадали «трехмесячники», которые годами катались на границу каждые три месяца, обновляя миграционку.
Я несколько лет криком кричу таким хитросделанным или ленивым: в любой момент вас может взять служба миграции, поскольку вы прямо нарушаете правило 90/180.
Стоит хоть один раз проверить сроки пребывания в России, и вы может получить бан на въезд за нарушение.
Да, это проверяли нечасто, но уже к 2020 году таких случаев было немало. Я два года билась за право матери вернуться к ребенку в Московскую область, поскольку на границе проверили ее сроки – и оппа! – нарушение. И все.
Мать сидела на Украине, а одиннадцатилетний ребенок – в Подмосковье.
Но человек – такая упрямая коза, что , пока лично по голове не получит, не поверит. И будет себя оправдывать : «Мне некогда, я же работаю!», «Я не могу тратить время на российских бюрократов!» , «Ну, я уже десять лет так езжу – и ничего!»
И вот теперь эти «трехмесячники» - первые жертвы такого закрытия границ.
Выехать не могут, а ума пойти и получить хотя бы патент – тоже нет.
Всем понятно, что легализация в России, получение РВП, ВНЖ, гражданства – хождение по кругам ада.
Но это нужно делать, и делать вовремя. Потому что во многих случаях, если вы попадаете в ловушку запрета на въезд, вам помочь не смогут ни депутаты ни делегаты.
Итак!
Если вы находитесь в России без действующей миграционной карты, в связи с пандемией, нужно идти и срочно становиться на миграционный учет.
По просроченной миграционке вас на учет поставят.
А потом, если у вас не хватило мозгов, чтобы подавать раньше на многочисленные программы – для носителей русского языка, по упрощенке для жителей Донбасса, не было времени оторвать зад и попросить ВУ или подавать на квоту РВП, то идите и получайте патент.
Только НЕ ВЫЕЗЖАЙТЕ!!
Извините за грубость!
Накипело!
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