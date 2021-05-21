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Московский листок

Где памятник, застройщики?

Опубликовано 21.05.2021 в разделе комментариев 1

На территории Хладокомбината №8 города Москвы — предприятия, образованного в 1935 году Микояном и выпускавшего мороженое, которое шло даже на экспорт, находилась стела с фамилиями погибших в Великую Отечественную войну работников этого предприятия. Хладокомбинат был закрыт, а территория застроена высотными домами. Памятник застройщиками был демонтирован и исчез. 

После работы депутата Мосгордумы Елены Шуваловой и запросов памятник нашли. Елене Анатольевне сообщили, что он находится у ГБУ «Жилищник», и, дескать, установят, но почему-то, в другом конце района. 

Но жители района, в том числе и те, фамилии чьих родственников выбиты на стеле, требуют вернуть памятник на место. 

Нина Степановна Костина рассказала историю завода, какое вкусное мороженое производили, как оно ценилось во всём мире, и как плакали работники и ветераны, когда ломали завод.



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
стоик7907 написал 21.05.2021 10:55
ВЕЛИЧАЙШАЯ заслуга фильма "семнадцать мгновений весны" в том, что евреи сыграли ЖИДОВ режима жиденка Гитлера?
Это и есть историческая правда?
Лиозновой за это надо поставить памятник на Лубянке?
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