Где памятник, застройщики?

На территории Хладокомбината №8 города Москвы — предприятия, образованного в 1935 году Микояном и выпускавшего мороженое, которое шло даже на экспорт, находилась стела с фамилиями погибших в Великую Отечественную войну работников этого предприятия. Хладокомбинат был закрыт, а территория застроена высотными домами. Памятник застройщиками был демонтирован и исчез.

После работы депутата Мосгордумы Елены Шуваловой и запросов памятник нашли. Елене Анатольевне сообщили, что он находится у ГБУ «Жилищник», и, дескать, установят, но почему-то, в другом конце района.

Но жители района, в том числе и те, фамилии чьих родственников выбиты на стеле, требуют вернуть памятник на место.

Нина Степановна Костина рассказала историю завода, какое вкусное мороженое производили, как оно ценилось во всём мире, и как плакали работники и ветераны, когда ломали завод.