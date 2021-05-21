Сохранять здоровье могут заставить принудительно

Мэрия Москвы прокомментировала заявление заммэра по вопросам соцразвития Анастасии Раковой, которая предложила ввести материальную ответственность для россиян, систематически не следящих за здоровьем.

В пресс-службе комплекса соцразвития заявили, что пока планов о введении штрафов для горожан не было.

Хотя в принципе это тот случай, когда в чем-то и сильно по-крупному Ракова права.

Главной задачей государства как такового является сохранение жизни и здоровья его граждан, чем дольше и лучше жизнь, тем лучше и государство.

И у государства есть право, и даже обязанность исполнять свою главную задачу всеми, доступными ему средствами. В том числе и понуждением к тому самому сохранению жизни и здоровья. И это касается не только карантина или иных ЧП, но и обычной жизни.

Другое дело, как нынешнее государство способно справляться с этой задачей? И именно правительство Москвы, и даже непосредственно госпожа Ракова.

Собянин решил стимулировать пенсионеров прививаться 1 тысячей рублей, и то купонами

«Если человек систематически не хочет заниматься своим здоровьем, то тогда, наверное, он частично какую-то, в том числе финансовую, ответственность должен нести. Иначе за него платят все остальные добросовестные граждане нашей страны, что, наверное, не совсем справедливо»,— сказала госпожа Ракова на Московском онкологическом форуме.

А что она делала на онкологическом форуме? Где Ракова и где онкология?

Я понимаю, если бы речь еще шла об организации здравоохранения – тут Ракову, курирующую в том числе и медицину, имело смысл послушать.

Я понимаю, если б это был форум инфекционистов – расскажи нам, Ракова, как боролась с пандемией в Москве?

Но онкология?..

Не сказал бы я, что успехи Раковой в штабе по борьбе с коронавирусом были впечатляющими. Сказал бы, что наоборот.

Заммэра Ракову наградили за организацию работы по оказанию медицинской помощи

И теперь она, во главе столичной бюрократии станет нас принудительно оздоровлять в целом?

Тут сам принцип. В Москве есть министр здравоохранения, господин Хрипун. Я-то его со студенческой скамьи недолюбливаю, бывшего нашего комсомольского секретаря, но он все же специалист. Бог его знает, какой он там доктор и профессор, но в предмете он точно ориентируется, и получше других. Организатор здравоохранения.

Но не он все решает в этой сфере, а госпожа Ракова, и бог ее знает, какое у нее образование, если вообще есть. Вроде с секретарш начинала. Как и на федеральном уровне: есть министр здравоохранения, Мурашко, хороший опытный доктор, но решает все Голикова, вице-премьер и финансист.

Представляю, что эти энергичные дамы нарешают нам в области принудительного сохранения жизни и здоровья. Пока что по этой части мы глубоко в задней части не только развитых, но и многих развивающихся стран.

Хотя еще Франсуа Рабле писал, как хорошо бы было, если б миром правили врачи и философы… А что?

Как Папа Док Дювалье и Бердымухамедов в Туркмении.