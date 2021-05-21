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Московский листок

Сохранять здоровье могут заставить принудительно

Опубликовано 21.05.2021 автором в разделе комментариев 3

медицина бюрократия лекарства коронавирус

Мэрия Москвы прокомментировала заявление заммэра по вопросам соцразвития Анастасии Раковой, которая предложила ввести материальную ответственность для россиян, систематически не следящих за здоровьем.

В пресс-службе комплекса соцразвития заявили, что пока планов о введении штрафов для горожан не было.

Хотя в принципе это тот случай, когда в чем-то и сильно по-крупному Ракова права.

Главной задачей государства как такового является сохранение жизни и здоровья его граждан, чем дольше и лучше жизнь, тем лучше и государство.

И у государства есть право, и даже обязанность исполнять свою главную задачу всеми, доступными ему средствами. В том числе и понуждением к тому самому сохранению жизни и здоровья. И это касается не только карантина или иных ЧП, но и обычной жизни.

Другое дело, как нынешнее государство способно справляться с этой задачей? И именно правительство Москвы, и даже непосредственно госпожа Ракова.

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«Если человек систематически не хочет заниматься своим здоровьем, то тогда, наверное, он частично какую-то, в том числе финансовую, ответственность должен нести. Иначе за него платят все остальные добросовестные граждане нашей страны, что, наверное, не совсем справедливо»,— сказала госпожа Ракова на Московском онкологическом форуме.

А что она делала на онкологическом форуме? Где Ракова и где онкология?

Я понимаю, если бы речь еще шла об организации здравоохранения – тут Ракову, курирующую в том числе и медицину, имело смысл послушать.

Я понимаю, если б это был форум инфекционистов – расскажи нам, Ракова, как боролась с пандемией в Москве?

Но онкология?..

Не сказал бы я, что успехи Раковой в штабе по борьбе с коронавирусом были впечатляющими. Сказал бы, что наоборот.

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И теперь она, во главе столичной бюрократии станет нас принудительно оздоровлять в целом?

Тут сам принцип. В Москве есть министр здравоохранения, господин Хрипун. Я-то его со студенческой скамьи недолюбливаю, бывшего нашего комсомольского секретаря, но он все же специалист. Бог его знает, какой он там доктор и профессор, но в предмете он точно ориентируется, и получше других. Организатор здравоохранения.

Но не он все решает в этой сфере, а госпожа Ракова, и бог ее знает, какое у нее образование, если вообще есть. Вроде с секретарш начинала. Как и на федеральном уровне: есть министр здравоохранения, Мурашко, хороший опытный доктор, но решает все Голикова, вице-премьер и финансист.

Представляю, что эти энергичные дамы нарешают нам в области принудительного сохранения жизни и здоровья. Пока что по этой части мы глубоко в задней части не только развитых, но и многих развивающихся стран.

Хотя еще Франсуа Рабле писал, как хорошо бы было, если б миром правили врачи и философы… А что?

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Всего комментариев к статье: 3
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(без названия)
стоик7907 написал 21.05.2021 10:57
Ракова наблюдается у психиатра?
Если нет, то лишить ее ОМС вообще?
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(без названия)
Кур написал 21.05.2021 10:49
Это вообще, ширнуться ядохимикатом и сдохнуть это по с..овой забота о здоровье? Оптимизировать со своим коголымским собратом с.с больницы и поликлинники забота о здоровье? Когда сожали людей лишая их кислорода забота о здоровье? Отказывать в плановой госпитализации тож забота? Блокировка и воровство денежных средтв с карт пенсионеров тоже забота?Ограбили пен.на 13 миллиардов, где деньги Зин? Обнаглевшее существо это с..ова, люди платят налоги, они сущесьвуют за наш счет. Судить их народным судом, перед вакцинировать всеми " созданными вакцинами.
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(без названия)
Кур написал 21.05.2021 10:45
Это вообще, ширнуться ядохимикатом и сдохнуть это по с..овой забота о здоровье? Оптимизировать со своим коголымским собратом с.с больницы и поликлинники забота о здоровье? Когда сожали людей лишая их кислорода забота о здоровье? Отказывать в плановой госпитализации тож забота? Блокировка и воровство денежных средтв с карт пенсионеров тоже забота?Ограбили пен.на 13 миллиардов, где деньги Зин? Обнаглевшее существо это с..ова, люди платят налоги, они сущесьвуют за наш счет. Судить их народным судом, перед вакцинировать всеми " созданными вакцинами.
Ответить
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