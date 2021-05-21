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Московский листок

10 погибших в нечистотах рабочих - это мало?

Опубликовано 21.05.2021 в разделе комментариев 1

катастрофа ростов-на-дону траур
10 погибших в нечистотах рабочих - это мало?

Суббота объявлена в Ростовской области днём траура по погибшим на очистных сооружениях рабочим. По информации мэрии Таганрога, утром в пятницу в селе Дмитриадовка Ростовской области при ремонте очистных сооружений погибли 10 человек, отравившись газом, ещё восемь человек находится в больнице, пятеро из них в реанимации.

Отравление газами не такое уж редкое дело при работе с канализацией. Однако чтоб отравилось почти два десятка человек, причем десятеро насмерть - это что-то чудовищное. Хотя в Ростове, где в центре города, на проезжей части утонула девушка просто в дождевой воде, ничем уже удивить нельзя. 

Вот и очистные сооружения Таганрога из этой же категории. 

В городе вообще нельзя пить воду из крана. Водозабор находится ниже по течению Дона, чем очистные сооружения Ростова-на-Дону. Это проблема навсегда - пока не построят новый водозабор либо кула-то в другое место начнут сливать ростовскую канализацию. То есть никогда такого не будет.

Поэтому все, что касается водоснабжения и канализации в Таганроге - это "мертвая" тема, и никто этим заниматься всерьез не хочет. И не занимается. 300-тысячный город пьет только фильтрованную воду и ставит рекорды по онкологии.

И вот - оказывается, даже простые ремонтные работы на очистных сооружениях могут дать столько же пострадавших, сколько недельный обстрел Иерусалима ракетами.

Но ООН обсуждать эту проблему не будет, даже Совбез России навряд ли.

А траур - это мы мастера устраивать, благо поводов всегда хватает... 

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
мэрия написал 21.05.2021 22:26
Меньше водки надо пить и больше головой пользоваться, и не только для ношения каски. Гегемон, мать их.
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