Дырка в полу как символ будущего

Мы уже неоднократно писали о проблеме ростовских погорельцев, у нас даже возникла надежда, что проблема решилась, и мы закроем эту тему. Но, увы, надежда оказалась напрасной. И вновь мы вынуждены задать вопросы к ростовским чиновникам:

Вопрос первый. Может, не надо малость преувеличивать свои заслуги. Мы тоже очень рады, что после трёх лет упорной борьбы погорельцам, наконец, пришло первое перечисление. А семье Антошиных (с открытого письма юного Антошина на адрес гаранта конституционного строя выдача денег, собственно, и началась), так и вовсе перевод пришёл в полном объёме. Правда, выделенных денег хватило только на однокомнатную (раньше была двухкомнатная) квартиру, но и на этом, при нынешнем конституционном строе, спасибо. Но есть ещё одна проблема.

Денег хватило только на жильё, полностью лишённое отделки. Жильё, в котором не то что обоев, не то что грунтовки под обои, но даже труб нет. Только дырка в полу (для прокладки оных труб) есть. Ну, а В эту дырку можно посмотреть и порадоваться – какое замечательное жильё. Конечно, несколько сотен тысяч и жильё станет замечательным. Только вот НЕТ у семьи этих денег. Чиновники считают, что такой компенсации достаточно, пусть достанут деньги где хотят и сделают так, чтобы можно было бы жить. Допустим, но зачем тогда заявлять, например, «Панораме», как ростовский градоначальник г. Логвиненко, что семья Антошиных получит благоустроенное(!) жилье?

Впрочем, есть и другие вопросы. А именно — автор материала, конечно, понимает, что чиновникам воровать необходимо, традиционно и скрепно (данную черту российской элиты ещё великий этнограф Салтыков-Щедрин описывал), но нужно же какое-то разделение труда уважать. Допустим, чиновники пилят бюджет, а со сбором фондов на помощь пострадавшим работают другие категории жуликов и воров. В Ростове же всё совместилось. Городская администрация учредила фонд помощи погорельцам, собрала у добрых людей 14,3 млн рублей. Может, из этих денег можно было бы кому-то на ремонт подкинуть, но… К настоящему времени деньги активно идут в ход, остались непотраченными 6 млн. руб (из ответа администрации на запрос RostovGazeta). По официальным данным деньги пошли на временное расселение погорельцев и на отдых детей погорельцев.

Временное расселение, действительно, было. Сначала всех поселили в школу, потом по гостиницам, потом попросили из гостиниц вон. Э, а разве это не за счёт бюджета должно было произойти? В других регионах вроде так бывает. А ещё дети погорельцев на эти деньги отдыхали. В Крыму! Э, сколько миллионов потратили на отдых детей (чуть больше 100) в Крыму. По каким же ценам путевки покупали? Может, они не в Крыму отдыхали, а в Швейцарии или на Гоа. Или, может, на Гоа отдыхали ДРУГИЕ дети. Впрочем, не будем больше о детях чиновниках. Это свято и скрепно. И вообще, в РФ сейчас главными являются семейные ценности, а, значит, и для крупных чиновников, как для членов государственнообразующего народа РФ, абсолютно естественно тащить всё самое ценное в свою семью.

Интересен другой вопрос. Решение экстренных проблем не за счёт бюджета, а за счёт добровольно собранных средств (аки во времена Минина и Пожарского) – это чисто ростовская инициатива или пилотный проект (который распространится на всю страну) и нам сейчас всегда будут говорить, вы держитесь, а денег ещё не напожарили. Или наоборот, где-то заминили.

И, наконец, последний вопрос. Самый важный. 21 августа 2017 года в Ростове произошёл страшный пожар. Огонь уничтожил 108 частных домов и повредил 89 квартир в 10 многоквартирных домах. 72 человека обратилось за медпомощью. Погиб один человек. Это по официальным данным. По неофициальным — больше. Во время пожара люди видели поджигателей и очень долго не видели пожарных (по каким-то причинам не ехавшим несколько часов). В качестве официальной причины происшедшего был назван поджог, затем поджог сменился каким-то странным несчастным случаем. Ну так вот вопрос — за это вообще кто-нибудь когда-нибудь ответит?

Впрочем, автор материала понимает, что при том, с позволения сказать, конституционном строе, который есть в России, задавать такие вопросы бесполезно. То, что людям, чьи дома сгорели в огне, удалось выбить после трёх лет хождения по мукам (по чиновникам) хоть какую-то компенсацию получить — уже счастье.

Впрочем, как показывает исторический опыт, когда чиновники уж совсем теряют берега и начинают сминивать и запожаривать слишком сильно, конституционный строй может и измениться. И отвечать уже приходится перед революционным трибуналом. А данный суд, увы (или к счастью, это с какой стороны посмотреть) склонен задавать прямые вопросы и не склонен слушать стандартные оправдания!