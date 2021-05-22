В Минпромторге украли полмиллиарда на фиктивных закупках лекарств

Задержанные в Москве по подозрению в махинациях две высокопоставленные чиновницы Минпромторга России похитили из федерального бюджета полмиллиарда рублей, сообщил прессе депутат Госдумы Александр Хинштейн. По его словам, сумма была украдена посредством закупки медикаментов, которая на самом деле не состоялась.

Детали не так уж и важны - эта афера похожа на многие другие.

Важно, что две высокопоставленные дамы, глава департамента и ее заместитель, за казенные деньги закупали за границей не что-нибудь, а лекарства. Закупали много, полмиллиарда рублей - это большие деньги. Легко представить толпу людей, которым эти лекарства полагались, но они их так и не получили. Многие, скорее всего, и не получат, поскольку могли уже и умереть.

Вот зачем они шли на государственную службу, а? Как-то продвигались по карьерным ступенькам, наверняка, через множество других афер - и никто их не тормознул на низших ступеньках карьерной лестницы, хотя наверняка об их делах знали, невозможно, чтоб не знали. Участвовали даже, скорее всего. Весь департамент знал, и выше тоже, тем более.

И этим людям вверены, по сути, наши жизни и здоровье? Они ведь лучшие, лучше нас, рядовых граждан. Элита.

А теперь вернемся к предложению столичного вице-мэра Раковой наказывать рублем тех, кто не следит за здоровьем.

Сохранять здоровье могут заставить принудительно

Вот тех, кого обокрали на здоровье, на те самые 500 миллионов - еще и наказывать рублем?

А по телевизору - собирать копейки для лечения детей... А что?

Ведь и правда виноваты - каждый народ заслуживает того правительства, которое его грабит.

А.Б.