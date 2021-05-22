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Московский листок

В Минпромторге украли полмиллиарда на фиктивных закупках лекарств

Опубликовано 22.05.2021 в разделе комментариев 2

медицина бюрократия лекарства коронавирус
В Минпромторге украли полмиллиарда на фиктивных закупках лекарств

Задержанные в Москве по подозрению в махинациях две высокопоставленные чиновницы Минпромторга России похитили из федерального бюджета полмиллиарда рублей, сообщил прессе депутат Госдумы Александр Хинштейн. По его словам, сумма была украдена посредством закупки медикаментов, которая на самом деле не состоялась.

Детали не так уж и важны - эта афера похожа на многие другие.

Важно, что две высокопоставленные дамы, глава департамента и ее заместитель, за казенные деньги закупали за границей не что-нибудь, а лекарства. Закупали много, полмиллиарда рублей - это большие деньги. Легко представить толпу людей, которым эти лекарства полагались, но они их так и не получили. Многие, скорее всего, и не получат, поскольку могли уже и умереть.

Вот зачем они шли на государственную службу, а? Как-то продвигались по карьерным ступенькам, наверняка, через множество других афер - и никто их не тормознул на низших ступеньках карьерной лестницы, хотя наверняка об их делах знали, невозможно, чтоб не знали. Участвовали даже, скорее всего. Весь департамент знал, и выше тоже, тем более.

И этим людям вверены, по сути, наши жизни и здоровье? Они ведь лучшие, лучше нас, рядовых граждан. Элита.

А теперь вернемся к предложению столичного вице-мэра Раковой наказывать рублем тех, кто не следит за здоровьем.

Сохранять здоровье могут заставить принудительно

Вот тех, кого обокрали на здоровье, на те самые 500 миллионов - еще и наказывать рублем?

А по телевизору - собирать копейки для лечения детей... А что?

Ведь и правда виноваты - каждый народ заслуживает того правительства, которое его грабит.

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 2
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Уже все понимают, что эта страна убитая и будущего у нее нет. А жизнь одна и хорошо жить
хочется сейчас. Что ж в этом плохого? написал 22.05.2021 03:01
Чем они хуже Хинштейна, который получает в месяц 500 тыс. руб.
А если разобраться по сути, Хинштейн - такой же вор, как они.
Конституция РФ 1993 г. ведь незаконная.
И деньги Хинштейна в крови защитников Верховного совета.
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Re:
Truzadrottttt написал 22.05.2021 02:59
Рыба гниет с головы. Что такое 500 миллионов по сравнению со 100 миллиардами? А ведь это всего один дворец! А ведь те, кто таким образом благодарят "крышу", тоже не остаются в накладе. Это значит, что за 100 миллиардами стоят сотни похищенных миллиардов. Не зря общее число долларовых миллиардеров России перевалило за сотню.
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