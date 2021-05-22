Анатолий Баранов: с достижением пенсионного возраста человек автоматически переходит в состояние социального изгоя

Дал комментарий "Свободной прессе".

В России предложили выплачивать по 100 тысяч рублей для людей, которые вышли на пенсию и резко потеряли в доходах. С такой инициативой выступил глава Липецкой области Игорь Артамонов.

Ещё одна его инициатива касается повышения доходов работоспособного населения. Артамонов предложил за три года увеличить минимальный размер оплаты труда до 30 тысяч рублей.

«Все предложения у нас генерируются на основе обращения граждан. Мы проанализировали ситуацию и сформулировали предложения. К сожалению, есть отрасли, что зарплата ниже средней по региону. Надо менять это на законодательном уровне», — заявил губернатор.

Насколько это вообще осуществимо, если представить себе прохождение этой идеи?

— А почему бы и нет, у нас Конституция провозглашает равенство граждан, и пенсионеры ничем не хуже матерей, — говорит главный редактор ФОРУМа.мск. Анатолий Баранов. — Конечно, сто тысяч не сделают человека богатым и счастливым, но сама идея правильная. Ведь с достижением пенсионного возраста человек автоматически переходит в состояние социального изгоя — большинство возможностей для него закрываются, а пенсии не то что на достойную, но и на физическую жизнь не хватает.

— А деньги на это где взять? Ведь смысл всей пенсионной реформы был в том, чтобы сэкономить, поскольку денег не хватало…

— Денег в стране не просто много, а очень много. Триллионы остаются неосвоенными в бюджете по итогам года. И т.н. «пенсионная реформа» людей ограбила, а реальных денег не принесла.

— Ещё одна инициатива касается повышения доходов работоспособного населения. Артамонов предложил за три года увеличить минимальный размер оплаты труда до 30 тысяч рублей. А это реально?

— Я бы задался вопросом, а почему у нас реальный размер «минималки» сегодня меньше 30 тысяч? То есть в несколько раз меньше европейских пенсий.

Размер оплаты труда зависит от его производительности. Наши олигархи сознательно снижают производительность, чтобы платить меньше, в низкой оплате труда их конкурентное преимущество. А наши рабочие этого не понимают, и идут за требованием «больше и лучше работать». Вместо того, чтоб требовать своей доли в произведенном ими же продукте.

— По-вашему, есть ли шанс у этих инициатив?

— Конечно, шансов нет. Нищета большинства населения не прихоть, а условие существования нашего олигархического капитализма. Они по-другому не могут.

— Может, дело в выборах? Артамонов в 2019 году на них победил, но очень сильны были и позиции коммунистов. Теперь пытаются вбросом таких идей перетянуть электорат на свою сторону? Понятно, что не пройдет, но авторитет Артамонова, заодно и «Единой России», поднимет…

— Несомненно, в выборный год активность политики повышается. Но на то и выборы, чтобы граждане могли стребовать со своих избранников побольше обязательств. Капитализм всегда подразумевает торг. Мне это не нравится, но такова наша реальность.