Почему плохо идет вакцинация?

Собянин заявил о минимальной доле привитых в Москве в сравнении с Европой

Мэр Москвы Сергей Собянин пожаловался, что из-за нежелания людей делать прививку от коронавируса процент привитых жителей столицы меньше, чем в любом другом европейском городе.

«Мы первые в мире объявили, что начали массовую вакцинацию. И что? Процент привитых в Москве меньше, чем в любом европейском городе, причем по некоторым в разы», — сказал Собянин.

За все время привилось 1,3 млн человек из 12 млн жителей.

Дети мои, а кто ж вам виноват, что, имея на руках первую в мире вакцину, вы так и не сумели ей нормально воспользоваться?

Почти год назад я писал и говорил по ТВ, что главной проблемой станет не скорость создания вакцины, а ее массовое производство в достаточных количествах. Фармацевтическая промышленность развалена, на месте того же Мосфармзавода жилищное строительство идет. Как и на месте многих старых инфекционных больниц, кстати.

На нормальный темп производства вышли совсем недавно. И дальше столкнулись с недостаточной сетью собственно прививочных пунктов, пропускная способность которых никак не соответствовала потребности.

Наконец понаоткрывали этих пунктов в каждом сортире – и столкнулись уже с обоснованным недоверием граждан.

Посмотрите на себя – вам можно верить?

Ну попробуйте заменить граждан на других каких-нибудь. Завезите из кишлаков каких-нибудь, и прививайте хоть по три раза на день. А что?

В Москве оштрафовано столько же, сколько привито

Порядка 1,3 миллиона штрафов выписали в Москве гражданам и юридическим лицам за нарушение карантинных мер с начала пандемии, сообщается в презентации к выступлению мэра столицы Сергея Собянина на марафоне "Новое знание".

"1,3 миллиона штрафов было наложено на граждан и юридических лиц за март 2020 - апрель 2021 года", - говорится в документе.

Любопытно, та же цифра, что и число вакцинированных в столице.

Может, стоило усилия по залезанию в карманы к гражданам бросить на прививки, а? Или никак нельзя?

В России вообще вакцинация идет плохо

По подсчетам РБК на середину мая, число россиян, получивших хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса, достигло 13,9 млн. Это всего 9,52% от населения страны.

Лидерство по темпам вакцинации удерживает Чукотка, главный аутсайдер — Дагестан.

В Москве доля населения, получившего хотя бы одну дозу препарата, составила 10,27%.

При таких темпах говорить о каком-то коллективном иммунитете проблематично – пока привьют хотя бы половину населения, у тех, кого привили первыми, антитела уж поисчезают. Она нестойкая, прививка эта, не на всю жизнь.

Зато можно друг на друга ордена развешивать «за успехи в борьбе с эпидемией». А что?