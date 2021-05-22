Из тюрьмы и с кладбища высылать не будут

В России появится специальный правовой режим для мигрантов — «Контролируемое пребывание», сообщает ТАСС со ссылкой на МВД.

Этот режим будет установлен в отношении тех мигрантов, которые не имеют правовых оснований для того, чтобы быть в России, но по каким-либо причинам вынуждены находиться в стране. Речь, например, идет об иностранцах, в отношении которых приостановлено исполнение решений о высылке, а также случаях ограничения выезда из России из-за необходимости исполнения назначенных наказаний или участия в судебных процессах.

МВД может распространить этот режим на иностранцев, «страдающих социально-опасными инфекционными заболеваниями», которых Роспотребнадзор отправил на самоизоляцию.

То есть из тюрьмы или с больничной койки высылать не станут, так надо понимать? Ну, наверно, и с кладбища выкапывать не нужно…

А.Б.